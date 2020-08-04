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arabasını bırakıp gitti! Döndüğünde ise şoke oldu

, Alman otomotiv devinin en popüler modellerinden biri. 1994'ten beridir üretimde olan A4'ün eski ve yeni kasaları ilgi görüyor. Audi A4 B5 modeline sahip genç bir adam, arabasını toplamak ve yenilemek istiyordu. Bunun için Yüzde 100 Oto programına başvurdu ve otomobilini ustalara emanet etti. Ustalar yeteneklerini konuşturup, eski A4'ü tepeden tırnağa yeniledi. Aracın sahibi arabasının yeni halini görünce oldukça şaşırdı. Muhteşem bir değişime imza atılmıştı.

Giriş Tarihi: 04.08.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 13:45
Audi A4 arabasını bırakıp gitti! Döndüğünde ise şoke oldu

Yüzde 100 Oto programının ustaları yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attı. Son dönemlerde bu konuda yeteneklerini sıklıkla gösteren ustalar, bu sefer B5 modelini yeniledi. Arabanın son hali aracın sahibini şaşkına çevirdi.

Audi A4 arabasını bırakıp gitti! Döndüğünde ise şoke oldu

İşte 'ün şoke eden değişimi!

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Audi A4 arabasını bırakıp gitti! Döndüğünde ise şoke oldu
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Audi A4 arabasını bırakıp gitti! Döndüğünde ise şoke oldu
Audi A4 arabasını bırakıp gitti! Döndüğünde ise şoke oldu
Audi A4 arabasını bırakıp gitti! Döndüğünde ise şoke oldu
Audi A4 arabasını bırakıp gitti! Döndüğünde ise şoke oldu
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