Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

Otomotiv satış sonrası pazarındaki tüm önemli kuruluşların, enstitülerin ve sektör temsilcilerinin yakın işbirliğiyle piyasaya güç katan yeni konuları tanıtmayı başardıklarını belirten Braun, "Bu sayede zamanı yakalamaya devam ediyoruz ve etkinlik konseptinin tamamen güncel olmasını sağlıyoruz. Ve bu sadece Automechanika Frankfurt için değil, aynı zamanda dünyadaki diğer Automechanika fuarlarımız için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.