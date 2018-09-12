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'ta düzenlenen fuara, 70'den fazla ülkeden 5 bini aşkın firma katıldı. 'den 276 firmanın katıldığı fuar 15 Eylül'de sona erecek.

AA Otomobil galerileri
Giriş Tarihi: 12.09.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 09:56
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Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

Uluslararası Otomotiv Yedek Parça ve Aksesuarlar (), 'ta kapılarını açtı.

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Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

Messe tarafından bu yıl 25'ncisi düzenlenen fuarda, 70'i aşkın ülkeden 5 binden fazla katılımcı firma, otomotiv sektörüne ilişkin yedek parça ve aksesuarları alanında en yeni ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Fuara, bu yıl 'den ise 276 firma katıldı.

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Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

Dünyanın en büyük otomotiv yedek parça olarak kabul edilen , yedek parça, araç sistemleri, tamirhane ekipmanları, kaporta ve boya, araç yıkama ile otomotiv alanındaki en son yenilikleri ön plana çıkarıyor.

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Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

Fuarda otomobil yedek parçalarının yanı sıra son trend aksesuar ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca fuarda bu yıl klasik araçların sergilendiği bir bölümde ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

Messe Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun, konuya ilişkin açıklamasında "Bugün bile, Frankfurt 'nın 1971'de kurulmasıyla otomotiv satış sonrası pazarına verdiği desteği hala hissediyoruz." ifadesini kullandı.

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Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

Otomotiv satış sonrası pazarındaki tüm önemli kuruluşların, enstitülerin ve sektör temsilcilerinin yakın işbirliğiyle piyasaya güç katan yeni konuları tanıtmayı başardıklarını belirten Braun, "Bu sayede zamanı yakalamaya devam ediyoruz ve etkinlik konseptinin tamamen güncel olmasını sağlıyoruz. Ve bu sadece için değil, aynı zamanda dünyadaki diğer Automechanika fuarlarımız için de geçerli." değerlendirmesinde bulundu.

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Automechanika Frankfurt Fuarı başladı

İlk olarak 1971 yılında düzenlenen ve her 2 yılda bir gerçekleştirilen fuar, 15 Eylül'de sona erecek.

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