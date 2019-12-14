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  • Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

Araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün. Yakıt tüketimini en az seviyeye indirmek için öncelikle aracınızın sağlıklı çalıştığından emin olmalısınız. Ayrıca aracınızın periyodik bakımlarını yaptırmak da yakıt tüketimini en az seviyede tutmanın en önemli yollarından birini oluşturuyor. İşte yakıt tasarrufu yapmanın yolları...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 10:37
Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

Aracınızın daha az yakıt yakması için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yakıt tasarrufu araç sahipleri için en önemli konulardan biri haline geliyor. Dünya lastik üreticisi devi bir firma yakıtta tasarruf sağlayabilmek için önemli noktaları sıraladı.

Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

HIZA DİKKAT

Yakıt tasarrufunda en bilinen yöntem yüksek hızlara çıkmamaktır. Çünkü aracın hızı arttıkça yakıt tüketimi de artar. Örneğin aracın hızını saatte 40km'den saatte 80 km hıza yükseltmek yakıt tüketimini hemen hemen iki katına çıkartır. Ancak çok yüksek veya çok düşük hız da 1/100 km'de yüksek yakıt tüketimi oranına yol açabilir.

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Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

YUMUŞAK GEÇİŞ YAPIN

Yavaş bir şekilde hızlanarak ve mümkün olduğu kadar yumuşak vites geçişleri ile yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

ANİ FREN YAPMAYIN

Ani frenlemelerden kaçınmak için duraklama zamanlarını iyi takip edin. Hızlı manevralar ve ani frenlemeler yapmak gibi agresif sürüş tarzı yumuşak bir sürüşten %20 daha fazla yakıt tüketimi ile sonuçlanabilir.

Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK VİTESTE İLERLEYİN

Otomobiller mümkün olan en düşük viteste kalkış için tasarlanmaktadır. Ancak belirli bir hızda mümkün olan en yüksek viteste kullanmak yakıt tasarrufunuzu arttırabilir. Düşük viteslerde seyretmek yakıt tüketiminizi arttırabilir. Güvenli olduğu sürece daima daha yüksek vitese geçin.

Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

KLİMAYI DİKKATLİ KULLANIN

Klima, otomobilin motoru için yakıt kullanan ekstra bir yüktür. Klima kullanılmaması %3'e kadar yakıt tasarrufu sağlar.

Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

AŞIRI RÖLANTİDE ÇALIŞTIRMAKTAN KAÇININ

Araç rölantide çalışırken yakıt harcar ve bu litre başına sıfır kilometre anlamına gelir. Beklerken motoru kapatmak ve hareket için hazır olduğunuzda tekrar çalıştırmak aracı hareketsiz durumda çalıştırmaktan daha az yakıt harcar.

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