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Galeri Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları
Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları
Araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün. Yakıt tüketimini en az seviyeye indirmek için öncelikle aracınızın sağlıklı çalıştığından emin olmalısınız. Ayrıca aracınızın periyodik bakımlarını yaptırmak da yakıt tüketimini en az seviyede tutmanın en önemli yollarından birini oluşturuyor. İşte yakıt tasarrufu yapmanın yolları...
Giriş Tarihi: 14.12.2019
10:29
Güncelleme Tarihi: 14.12.2019
10:37
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Aracınızın daha az yakıt yakması için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yakıt tasarrufu araç sahipleri için en önemli konulardan biri haline geliyor. Dünya lastik üreticisi devi bir firma yakıtta tasarruf sağlayabilmek için önemli noktaları sıraladı.
HIZA DİKKAT
Yakıt tasarrufunda en bilinen yöntem yüksek hızlara çıkmamaktır. Çünkü aracın hızı arttıkça yakıt tüketimi de artar. Örneğin aracın hızını saatte
40km'den saatte 80 km hıza yükseltmek yakıt tüketimini hemen hemen iki katına çıkartır. Ancak çok yüksek veya çok düşük hız da 1/100 km'de yüksek yakıt tüketimi oranına yol açabilir.
YUMUŞAK GEÇİŞ YAPIN
Yavaş bir şekilde hızlanarak ve mümkün olduğu kadar yumuşak vites geçişleri ile yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.
ANİ FREN YAPMAYIN
Ani frenlemelerden kaçınmak için duraklama zamanlarını iyi takip edin. Hızlı manevralar ve ani frenlemeler yapmak gibi agresif sürüş tarzı yumuşak bir sürüşten %20 daha fazla yakıt tüketimi ile sonuçlanabilir.
MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK VİTESTE İLERLEYİN
Otomobiller mümkün olan en düşük viteste kalkış için tasarlanmaktadır. Ancak belirli bir hızda mümkün olan en yüksek viteste kullanmak yakıt tasarrufunuzu arttırabilir. Düşük viteslerde seyretmek yakıt tüketiminizi arttırabilir. Güvenli olduğu sürece daima daha yüksek vitese geçin.
KLİMAYI DİKKATLİ KULLANIN
Klima, otomobilin motoru için yakıt kullanan ekstra bir yüktür. Klima kullanılmaması %3'e kadar yakıt tasarrufu sağlar.
AŞIRI RÖLANTİDE ÇALIŞTIRMAKTAN KAÇININ
Araç rölantide çalışırken yakıt harcar ve bu litre başına sıfır kilometre anlamına gelir. Beklerken motoru kapatmak ve hareket için hazır olduğunuzda tekrar çalıştırmak aracı hareketsiz durumda çalıştırmaktan daha az yakıt harcar.