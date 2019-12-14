Az parayla çok yol gidin! Araçlarda yakıt tasarrufu yapmanın yolları

Aracınızın daha az yakıt yakması için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yakıt tasarrufu araç sahipleri için en önemli konulardan biri haline geliyor. Dünya lastik üreticisi devi bir firma yakıtta tasarruf sağlayabilmek için önemli noktaları sıraladı.