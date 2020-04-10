Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

istasyonlarında hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

istasyonlarında yeni bir sistem için ilk adımlar atılıyor. Bundan sonra araçlara akaryakıt almak daha farklı olacak. Yeni sistemle birlikte her şey değişecek. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında benzin almak için görevli bir kişiyi bulamayacak. Söz konusu bu sistem test edilmeye başlandı ve test süresi başarılı geçerse yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayacak. Benzin istasyonlarındaki nedir? Nasıl çalışacak? Neler olacak?

Giriş Tarihi: 10.04.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 10:57
Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

İşte akaryakıt istasyonlarındaki yeni sistemin detayları...

Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

Arabayla istasyona yaklaşınca artık bakın ne görmeye başladık? Önce araba istasyonuna yanaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı sürüyor.

Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.

Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor.

Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

Öncelikle bu istasyonlarda insan bulunmuyor; STOP yandığında isminiz ortaya çıkıyor.

Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...

Aracınızdan sizi tanıdıktan sonra cüzdan bilgilerinize kadar sistem ulaşıyor.

SON DAKİKA