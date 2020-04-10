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Benzin istasyonlarında yeni sistem hayata geçiyor! Artık yakıt almak isteyen kişiler...
Benzin istasyonlarında yeni bir sistem için ilk adımlar atılıyor. Bundan sonra araçlara akaryakıt almak daha farklı olacak. Yeni sistemle birlikte her şey değişecek. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında benzin almak için görevli bir kişiyi bulamayacak. Söz konusu bu sistem test edilmeye başlandı ve test süresi başarılı geçerse yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayacak. Benzin istasyonlarındaki yeni sistem nedir? Nasıl çalışacak? Neler olacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2020
10:32
Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
10:57
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