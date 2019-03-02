Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
Otomobil sürücüleri ve yolcular için konforun yanında en önemli unsurlardan birisi de emniyetli yolculuktur. Güvenli bir yolculuk içinse aracın yol tutuşundan, araçtakilerin emniyet kemeri takmasına kadar bir çok etkenin olması gerekmektedir. Otomobil güvenliği ve arıza seyrekliği ile ilgili 33 bin sürücü ile yapılan araştırmanın sonucunda en güvenli, az arıza çıkartan otomobiller belli oldu.
Giriş Tarihi: 02.03.2019
06:59
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019
07:36