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  • Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları

Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli markaları

sürücüleri ve yolcular için konforun yanında en önemli unsurlardan birisi de emniyetli yolculuktur. Güvenli bir yolculuk içinse aracın yol tutuşundan, araçtakilerin emniyet kemeri takmasına kadar bir çok etkenin olması gerekmektedir. Otomobil güvenliği ve arıza seyrekliği ile ilgili 33 bin sürücü ile yapılan araştırmanın sonucunda en güvenli, az arıza çıkartan otomobiller belli oldu.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 06:59 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 07:36
Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
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Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
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Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
Binlerce araç sürücüsüne soruldu! İşte 2019 en güvenli otomobil markaları
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