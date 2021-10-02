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Haberler Galeri Bir Tofaş klasiği yeniden hayata döndü! Arabanın son halini görenler 'Bu kadar da olmaz' dedi
Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 16:48

Bir Tofaş klasiği yeniden hayata döndü! Arabanın son halini görenler 'Bu kadar da olmaz' dedi

Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal oldukça ilgi gören araçlar. Halk arasında kuş serisi olarak bilinen bu arabalar artık üretilmiyor, ancak bazı kişiler kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele dönüştürdü.

Bir Tofaş klasiği yeniden hayata döndü! Arabanın son hali şaşkına çevirdi

Hurda Tofaş Kartal'ın değişimi oldukça konuşuldu. Usta elinde bulunan aracı baştan aşağıya komple yeniledi.

Bir Tofaş klasiği yeniden hayata döndü! Arabanın son hali şaşkına çevirdi

Ancak usta aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe çıkamayacağını dile getirdi.

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Bir Tofaş klasiği yeniden hayata döndü! Arabanın son hali şaşkına çevirdi

Tofaş Kartal'ın kare kare değişimi...

Bir Tofaş klasiği yeniden hayata döndü! Arabanın son hali şaşkına çevirdi
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Bir Tofaş klasiği yeniden hayata döndü! Arabanın son hali şaşkına çevirdi
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