Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:46Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 16:48
Bir Tofaş klasiği yeniden hayata döndü! Arabanın son halini görenler 'Bu kadar da olmaz' dedi
Tofaş Şahin, Doğan ve Kartal oldukça ilgi gören araçlar. Halk arasında kuş serisi olarak bilinen bu arabalar artık üretilmiyor, ancak bazı kişiler kuş serisi modellerinin hurdaya çıkmış, km'si yüksek veya bakımsız olanlarını uygun fiyata satın alıp, toparlıyor. Bir usta hurda durumdaki Tofaş Kartal'ı yeniledi. Hatta yenilemeyi bırakın adeta başka bir modele dönüştürdü.