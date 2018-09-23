BMW 2019 Z4 sDrive20i, sDrive30i ve 2020 M40i Roadster açıklandı!

ABD'de yaşan ve M40i kadar güçlü bir Z4'e ihtiyacı olmayan müşteriler, Z4 sDrive30i'yi tercih edebilecekler. Bu versiyonda 2.0 litrelik turboşarjlı bir motor görev yapacak ve de 258 beygir güç ile 400 Nm tork üretecek. Avrupa'da yaşayan müşteriler ise sDrive30i'ye ek olarak bir de giriş seviyesi diye tanımlayabileceğimiz Z4 sDrive20i'yi de tercih edebilecekler. Bu versiyon da 2.0 litrelik turboşarjlı bir motora sahip fakat 197 beygir güç ile 320 Nm tork üretiyor.