BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti
BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti
Bavyeralı otomotiv devi BMW'nin ismi son aylarda sıklıkla gündeme geldi. Daha sonra BMW bir anda sessizliğe gömüldü ve hakkında pek bir haber çıkmaz oldu. Ancak Alman üretici geçtiğimiz günlerde BMW X6 M Competition ve BMW X5 M Competition modellerini tanıtarak bu sessizliğe son verdi. Bununla birlikte BMW'le ilgili dedikodular da hortlamış durumda. Firma hakkında çeşitli spekülasyonlar ortalıklarda dolanıyor. Ancak konumuz BMW'nin gelecek planları veya söylentiler değil! BMW'nin yıllar önce üretmiş olduğu kült bir model sosyal medyaya damgasını vurdu. Garajda unutulmuş ve oldukça değerli, eski bir BMW araba bulundu.
Giriş Tarihi: 04.10.2019
11:27
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
11:39