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  • BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

Bavyeralı otomotiv devi 'nin ismi son aylarda sıklıkla gündeme geldi. Daha sonra BMW bir anda sessizliğe gömüldü ve hakkında pek bir haber çıkmaz oldu. Ancak Alman üretici geçtiğimiz günlerde BMW X6 M Competition ve BMW X5 M Competition modellerini tanıtarak bu sessizliğe son verdi. Bununla birlikte BMW'le ilgili dedikodular da hortlamış durumda. Firma hakkında çeşitli spekülasyonlar ortalıklarda dolanıyor. Ancak konumuz BMW'nin gelecek planları veya söylentiler değil! BMW'nin yıllar önce üretmiş olduğu kült bir model sosyal medyaya damgasını vurdu. Garajda unutulmuş ve oldukça değerli, eski bir BMW araba bulundu.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 11:39
BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı garajda kaderine terk edilmiş arabalar yer alıyor. Bu arabaların bazıları ise meraklıları tarafından yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Tamir edilen bu araçlar, tekrardan yollara dönüyor. 'nin ürettiği kült otomobillerden biri olan , 'da bir garajda bulundu.

BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orijinal lastikler hala üzerinde.

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BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

Sadece 7 bin 392 kilometre yol yapmış olan bu 'in motorunun hala çalıştığı belirtiliyor.

BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

sadece 453 adet üretilmişti.

BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

Kaputunun altında 6.0 litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor.

BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

Bu aracın ise restore edilip açık artırmayla satışa sunulması planlanıyor.

BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

İşte 34 yıl garajda kalan 'den görüntüler ve garajdan çıktığındaki son hali...

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