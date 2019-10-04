BMW araba garajda unutuldu! 37 sene boyunca garajda kilitli kaldı! Bu BMW'den sadece 453 adet üretilmişti

Herhangi bir sorundan veya başka bir nedenden dolayı garajda kaderine terk edilmiş arabalar yer alıyor. Bu arabaların bazıları ise meraklıları tarafından yeniden gün ışığına çıkarılıyor. Tamir edilen bu araçlar, tekrardan yollara dönüyor. BMW'nin ürettiği kült otomobillerden biri olan M1, İtalya'da bir garajda bulundu.