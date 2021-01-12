HaberlerGaleriBMW yeni bombasını patlattı! Mercedes'e beklenen cevabı verdi!
BMW yeni bombasını patlattı! Mercedes'e beklenen cevabı verdi!
Otomotiv sektörü teknoloji rüzgarını arkasına aldı ve yoluna hiç durmadan devam ediyor. Araçlarda yer alan bilgi eğlence sistemleri, yeni teknolojik çözümlerle birlikte daha da gelişmiş durumda. BMW son bombasını online olarak düzenlenen CES 2021 etkinliğinde patlattı. Kimine göre BMW, Mercedes'e cevap verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2021
10:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2021
10:19
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ