BMW yeni bombasını patlattı! Mercedes'e beklenen cevabı verdi!

Alman üreticiye göre bu tasarım hem kullanıcıların yakın geleceğe rahatça alışmasına, hem de iki dünya arasında kolayca bir köprü kurulmasına olanak sağlayacak. Tamamen elektrikli iX ile birlikte tanışacağımız bu tasarım sayesinde aracın tüm detaylarını kontrol edebileceğiz.