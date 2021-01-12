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yeni bombasını patlattı! 'e beklenen cevabı verdi!

Otomotiv sektörü teknoloji rüzgarını arkasına aldı ve yoluna hiç durmadan devam ediyor. Araçlarda yer alan bilgi eğlence sistemleri, yeni teknolojik çözümlerle birlikte daha da gelişmiş durumda. son bombasını online olarak düzenlenen CES 2021 etkinliğinde patlattı. Kimine göre BMW, 'e cevap verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 10:19
BMW yeni bombasını patlattı! Mercedes'e beklenen cevabı verdi!

Bu yıl tamamen dijital olarak gerçekleşen CES Fuarı, resmen başlamış oldu. , iDrive isimli sisteminin 20. yılını kutlamak için çıktığı sahnede, yazılımının en yeni versiyonunu tanıtarak dudak uçuklattı.

BMW yeni bombasını patlattı! Mercedes'e beklenen cevabı verdi!

'nin yaşam alanında geliştirdiği teknolojilerin kısa süre içerisinde pek çok marka tarafından benimsendiğini belirtelim. Bu anlamda tam bir öncü olan üretici, 2004 yılında head-up display sistemini kullanan ilk marka olarak tarihe geçmişti.

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BMW yeni bombasını patlattı! Mercedes'e beklenen cevabı verdi!

iDrive'ın yeni versiyonunda ise, günümüz otomotiv sektörünün aksine, fiziksel ve dijital tuşlar bir arada kullanılacak.

BMW yeni bombasını patlattı! Mercedes'e beklenen cevabı verdi!

Alman üreticiye göre bu tasarım hem kullanıcıların yakın geleceğe rahatça alışmasına, hem de iki dünya arasında kolayca bir köprü kurulmasına olanak sağlayacak. Tamamen elektrikli iX ile birlikte tanışacağımız bu tasarım sayesinde aracın tüm detaylarını kontrol edebileceğiz.

BMW yeni bombasını patlattı! Mercedes'e beklenen cevabı verdi!

Aracın detaylarının kontrolünden bahsetmişken sistemin sahip olduğu yapay zeka ve sensör desteklerini de hatırlatalım. 'ye göre otomobilin bilgi eğlence sistemi artık sürücü için çok daha fazla ince detayı ekrana verebilecek.

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