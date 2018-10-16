Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bu arabanın eşi benzeri yok

Güçlü, lüks ve heyecan verici bir tasarım yeni -Maybach G650 Landaulet.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 19:27 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 19:29
Bu arabanın eşi benzeri yok

Cenevre 'nda görücüye çıkan 'in yeni aracı Maybach'le ortak yapım.

Bu arabanın eşi benzeri yok

ile Maybach'in ilk SUV modeli olan bu araçtan sadece 99 adet üretilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu arabanın eşi benzeri yok

'in 1979 yılından bu yana ürettiği, "Keskin kenarlı, etkileyici bir araç başyapıtı" olarak tanımladığı G serisine yeni bir bakış açısı sundu.

Bu arabanın eşi benzeri yok

, Maybach la beraber üretilen özel versiyonu olan Mercedes-Maybach G650 Landaulet, etkileyici görüntüsüyle Cenevre 'nda dikkatleri üzerine çekti.

Bu arabanın eşi benzeri yok

Klasik G-Serisi modeline göre aks mesafesi 578 mm uzatılan özel versiyon, arka bölümde daha fazla diz mesafesi ve daha geniş bir alan sunuyor.

Bu arabanın eşi benzeri yok

Maybach ile beraber daha lüks hale gelen model özellikle arka bölümdeki yolcuları keyifli bir yolculuk vaat ediyor.

Bu arabanın eşi benzeri yok

Klasik modeldeki koltuklar S serisinden esinlenerek masaj özelliği bulunan arka koltuklar ile değiştirilmiş.

BİZE ULAŞIN