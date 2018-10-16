Bu arabanın eşi benzeri yok

Güçlü, lüks ve heyecan verici bir tasarım yeni Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Mercedes'in yeni aracı Maybach'le ortak yapım. Mercedes ile Maybach'in ilk SUV modeli olan bu araçtan sadece 99 adet üretilecek. Mercedes'in 1979 yılından bu yana ürettiği, 'Keskin kenarlı, etkileyici bir araç başyapıtı' olarak tanımladığı G serisine yeni bir bakış açısı sundu. Mercedes, Maybach la beraber üretilen özel versiyonu olan Mercedes-Maybach G650 Landaulet, etkileyici görüntüsüyle Cenevre Otomobil Fuarı'nda dikkatleri üzerine çekti. Klasik G-Serisi modeline göre aks mesafesi 578 mm uzatılan özel versiyon, arka bölümde daha fazla diz mesafesi ve daha geniş bir alan sunuyor. Maybach ile beraber daha lüks hale gelen model özellikle arka bölümdeki yolcuları keyifli bir yolculuk vaat ediyor. Klasik modeldeki koltuklar S serisinden esinlenerek masaj özelliği bulunan arka koltuklar ile değiştirilmiş.