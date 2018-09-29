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Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)

ABD Başkanı 'a özel tasarlanan araç ilk kez görüntülendi. Bakın bu aracın özellikleri neler?

Giriş Tarihi: 29.09.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 16:10
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Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
ABD Başkanı , New York'tan Birleşmiş Milletler zirvesine 'canavarla' gitti.
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Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Zırh kaplı Cadillac ilk kez yollarda görüntülendi.
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Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
1.1 milyon dolarlık 'bomba geçirmez' araç ABD basınında 'canavar' olarak tanımlanıyor.
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Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Canavar'ın fotoğrafını Amerikan Gizli Servis'i twitter hesabından paylaştı.
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Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Aracın özellikleri ise saymakla bitmiyor.
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Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Araç biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı tam korumalı.
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Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)
İçerisinde oksijen tüpleri ve kan kaybı için yedekler bulunuyor.
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