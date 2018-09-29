Bu araç Trump'a özel tasarlandı! (İlk kez görüntülendi)

ABD Başkanı Donald Trump'a özel tasarlanan araç ilk kez görüntülendi. Bakın bu aracın özellikleri neler? ABD Başkanı Donald Trump, New York'tan Birleşmiş Milletler zirvesine 'canavarla' gitti. Zırh kaplı Cadillac ilk kez yollarda görüntülendi. 1.1 milyon dolarlık 'bomba geçirmez' araç ABD basınında 'canavar' olarak tanımlanıyor. Canavar'ın fotoğrafını Amerikan Gizli Servis'i twitter hesabından paylaştı. Aracın özellikleri ise saymakla bitmiyor. Araç biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı tam korumalı. İçerisinde oksijen tüpleri ve kan kaybı için yedekler bulunuyor.