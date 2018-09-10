Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...

Üç tekerlekli araç sürücü koltuğundaki kişide otomobil hissiyatı uyandırsa da resmi sicillerde motosiklet statüsünde yer alıyor. Bu haliyle melez bir yapıya sahip olan Solo, 15 bin 500 dolarlık fiyatıyla ABD'de satışa sunuldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz günlerde ABD'deki ilk Solo teslimatı yapıldı.