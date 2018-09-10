Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...
Kanadalı Electra Meccanica adlı şirket son zamanların en ilginç araçlarından birisini piyasaya sürdü. İşte Solo adlı aracın detayları...
Giriş Tarihi: 10.09.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 10.09.2018 22:09
Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...
Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...
Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...
Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...
Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...
Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...
Bu aracın yarısı kesilmiş gibi! Ama aslı farklı...