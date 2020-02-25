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Haberler Galeri Bu da VIP Çiçek Abbas! Eşine az rastlanıyor
Giriş Tarihi: 25.02.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 09:06

Bu da VIP Çiçek Abbas! Eşine az rastlanıyor

İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerin başrolünde oynadığı efsane film Çiçek Abbas hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Vizyona girdiği dönem büyük ilgi toplayan Çiçek Abbas filmi sonraki yıllarda da hala ekranlara gelince beğeniyle izlenen Yeşilçam filmlerinden birisi. İşte o filmin başrollerinden biri sayılacak minibüsün bir benzeri Ordu'da! 10 yıl önce 1975 model minibüsü satın alan Ahmet Şahin aracı güzelce modifiye etti. Şimdi herkes VIP Çiçek Abbas aracı için sıraya giriyor. Benzeri pek bulunmayan minibüsün eşine az rastlanıyor. İşte o minibüs!

Bu da VIP Çiçek Abbas! Eşine az rastlanıyor

Ordu'da yıllar önce satın aldığı 1975 model minibüsü keyfince modifiye ettiren Ahmet Şahin, 'Çiçek Abbas' filmini adeta günümüzde yaşatıyor.

Bu da VIP Çiçek Abbas! Eşine az rastlanıyor

Görenlerin oldukça dikkatini çeken aracı fotoğraflamak için, insanlar sıraya bile girebiliyor.

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Bu da VIP Çiçek Abbas! Eşine az rastlanıyor

Ordulu Ahmet Şahin, yaklaşık 10 yıl önce aldığı 1975 model Ford marka özel seri minibüsü, kendi keyfine göre restore ettirdi.

Bu da VIP Çiçek Abbas! Eşine az rastlanıyor

Önceden askeriyede ambulans olarak hizmet veren ve Ahmet Şahin aldıktan sonra özel bir kırmızı rengine boyanan minibüs,

Bu da VIP Çiçek Abbas! Eşine az rastlanıyor

insanların aklına, Sinan Çetin'in yönetmenliğini yaptığı, baş rollerinde İlyas Salman, Şener Şen ve Pembe Mutlu'nun yer aldığı 1982 yılı yapımı Türk komedi-drama filmini getiriyor.

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