Bu da VIP Çiçek Abbas! Eşine az rastlanıyor

İlyas Salman, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi isimlerin başrolünde oynadığı efsane film Çiçek Abbas hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Vizyona girdiği dönem büyük ilgi toplayan Çiçek Abbas filmi sonraki yıllarda da hala ekranlara gelince beğeniyle izlenen Yeşilçam filmlerinden birisi. İşte o filmin başrollerinden biri sayılacak minibüsün bir benzeri Ordu'da! 10 yıl önce 1975 model minibüsü satın alan Ahmet Şahin aracı güzelce modifiye etti. Şimdi herkes VIP Çiçek Abbas aracı için sıraya giriyor. Benzeri pek bulunmayan minibüsün eşine az rastlanıyor. İşte o minibüs!