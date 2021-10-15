Giriş Tarihi: 15.10.2021
15:06 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021
15:09
Bu kaskla motosiklet sürmek daha farklı olacak!
Bir grup mühendis, motosiklet sürücülerinin daha güvende olmalarını sağlayacak bir kask projesine imza attı. Yapılan çalışmalar sonucunda
Aegis Rider HUD isimli bir kask ortaya çıktı. Yapay zeka destekli olan kask, yoldaki engelleri gösterebiliyor, ayrıca sürücüler için güvenli bir yol çizgisi oluşturabiliyor. İşte tüm detaylar...
Aegis Rider HUD, ETH Zürih'teki bir grup mühendis tarafından geliştirildi. Mühendisler bu kaskla, motosiklet sürücülerinin daha güvenli ve kolay yolculuk etmelerini amaçlıyor.
Aegis Rider, temelinde bir motosiklet kaskı. Her motosiklet sahibinin kullanması gereken bu ürünü akıllı hale getiren proje ekibi, ortaya bir sürüş yardımcısı çıkardı. Yapay zeka ile anlık olarak haritalama ve hesaplama yapan kask, bu sayede sürücünün önündeki engelleri sürekli olarak takip etmesine ve virajları güvenli bir şekilde almasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde sürücü hatalı kazaların önüne geçilebileceği düşünülüyor.
Mühendislerin geliştirdikleri yapay zeka destekli sürüş yardımcısı, kaskın yüz siperliği bölümü üzerinden kullanılıyor. Sürücüler, kaskın siperliğini indirdiklerinde çevrelerini normal bir şekilde görmeye devam edebiliyorlar.
Aegis Rider HUD, normal görüşün üzerine bazı eklemeler yapılıyor. Bu eklemeler, hız ve eğim bilgileri ile yol üzerindeki engelleri ve en güvenli yol çizgisini otomatik olarak göstermeye yarıyor. Sürücü bu sayede çizgiyi izleyip virajları güvenli bir şekilde alabiliyor ya da dalgınlıkla bir yaya ya da araca çarpmaktan kurtulabiliyor.
Aegis Rider HUD oldukça etkileyici olsa da bazı eksikleri var gibi görünüyor. Örneğin bu kaskı taktığınızda renklendirmeler nedeniyle görüş açınız ister istemez düşüyor. Ayrıca oluşturulan güvenli güzergah, yalnızca hesaplamalar üzerinden oluşturuluyor. Yolun kaygan olması durumunda o güzergahın kazaya yol açıp açmayacağı tam olarak anlaşılabilmiş durumda değil. Kaskın halen geliştirme aşamasında olduğunu da belirtelim.
(Webtekno)