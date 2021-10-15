Bu kaskla motosiklet sürmek daha farklı olacak!

Aegis Rider HUD, normal görüşün üzerine bazı eklemeler yapılıyor. Bu eklemeler, hız ve eğim bilgileri ile yol üzerindeki engelleri ve en güvenli yol çizgisini otomatik olarak göstermeye yarıyor. Sürücü bu sayede çizgiyi izleyip virajları güvenli bir şekilde alabiliyor ya da dalgınlıkla bir yaya ya da araca çarpmaktan kurtulabiliyor.