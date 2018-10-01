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Bu 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...

Daimler çalışanının 25 yıl önce satın aldığı 200 D (W124), 1 milyon km'yi devirdi. Aracın motoru bakın ne hale geldi...

Giriş Tarihi: 01.10.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 15:03
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Bu 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...

Baz donanımla satın aldığı le 25 yıl boyunca uzun yolculuklara çıkan Michael Nickl, otomobilin tüm masraf listesini de bir dosyaya kaydetti.

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Bu 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...

in genel bakım maliyeti 25 yılda 58,563 Euro tutarken, yakıt masrafı ise 53,786 Euro tuttu.

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Bu 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...

55 yaşındaki Michael, 75 HP güç ve 126 Nm tork üreten inin 25 yılda ortalama 6 lt/100 km'lik bir yakıt tüketimine sahip olduğunu belirtti.

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Bu 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...

inin kondisyonun hala yerinde olması da oldukça ilginç bir veri olarak kayda geçti.

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Bu 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...

Ölümsüz olarak anılan W124 kasa hala ülkemizde en ilgi çeken 'lerden biri olarak rağbet görüyor.

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Bu 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...

W124, 1985 yılının Ocak ayından, 1995 yılının Temmuz ayına kadar üretildi.

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Bu 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
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