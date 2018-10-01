Bu Mercedes 1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Daimler çalışanının 25 yıl önce satın aldığı 200 D (W124), 1 milyon km'yi devirdi. Aracın motoru bakın ne hale geldi...
Giriş Tarihi: 01.10.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 15:03
Bu Mercedes
1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes
1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes
1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes
1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes
1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes
1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...
Bu Mercedes
1 milyon km yaptı! Motoru bakın ne hale geldi...