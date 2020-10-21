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Bu arabadan bir şey olmaz demişlerdi! Ancak otomobilin sahibi şaşkına çevirdi

Bazı kişiler hurdaya çıkmış, kaderine terk edilmiş otomobilleri alarak yeniden toparlıyor ve eski haline getiriyor. Bu tür işler ülkemizde ve yurt dışında oldukça ilgi çekiyor. Hatta bu çalışmalardan bazılarında, arabaya ekstra özellikler ekleyen kişiler bile var. Ağır kaza geçirmiş olan eski bir için de böylesi bir durum yaşandı. Hurdaya çıkan Mercedes ustalara emanet edildi. Ustalar ise tüm yetenekleri konuşturup, yoğun uğraşlar sonucunda aracı toparladı. Yaptıklarını ise sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 17:20
Bu Mercedes arabadan bir şey olmaz demişlerdi! Ancak otomobilin sahibi şaşkına çevirdi

Ağır bir kazaya karışan araba adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla tekrar yollara döndü. O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

Bu Mercedes arabadan bir şey olmaz demişlerdi! Ancak otomobilin sahibi şaşkına çevirdi

Kaza yapan 'in önceki hali.

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Bu Mercedes arabadan bir şey olmaz demişlerdi! Ancak otomobilin sahibi şaşkına çevirdi
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Bu Mercedes arabadan bir şey olmaz demişlerdi! Ancak otomobilin sahibi şaşkına çevirdi
Bu Mercedes arabadan bir şey olmaz demişlerdi! Ancak otomobilin sahibi şaşkına çevirdi

Araç hurdaya çıkmış durumda.

Bu Mercedes arabadan bir şey olmaz demişlerdi! Ancak otomobilin sahibi şaşkına çevirdi

Fakat ustalar olaya el atıyor ve aracı yeniden topluyor.

Bu Mercedes arabadan bir şey olmaz demişlerdi! Ancak otomobilin sahibi şaşkına çevirdi

İşte kare kare muhteşem değişim...

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