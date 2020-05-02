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Bu 'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı

bir adam uzun zamandır sahibi olduğu eski model 206'yı yenilemek istiyordu. En başta arabayı orijinal haline getirmeyi planlıyordu, fakat sonradan bu düşüncesini değiştirdi ve bambaşka bir plan yaptı. Genç adam arabasını başka bir modele çevirmeye karar verdi ve bunun için uzun zaman uğraştı. Haftalarını harcayan aracın sahibi muhteşem bir işe imza attı. Otomobilin son hali sosyal medyada salladı.

Giriş Tarihi: 02.05.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 16:46
Bu Peugeot'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı

Aracın sahibi uzun zaman boyunca 206'yı nasıl yenileyeceğini planladı. Bu projesini ise yakın arkadaşlarına anlattı, ancak aracın durumunu bilen bazı arkadaşları arabanın sahibine vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Bu Peugeot'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı

Sonuç olarak projeye başlayan araç sahibi en ince noktasına kadar her şeyi planlayarak adım adım ilerledi.

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Bu Peugeot'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı

Haftalar boyunca süren yenileme projesinde harika bir işe imza attı.

Bu Peugeot'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı

Eski 206 gitti ve yerine başka bir model geldi.

Bu Peugeot'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı

Aracın sahibi yaptığı her şeyi takipçileriyle paylaştı.

Bu Peugeot'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı

Aracın sahibini en başta eleştiren ve vazgeçmesi gerektiğini savunan kişiler ise 206'nın son halini görünce şaşkına döndü.

Bu Peugeot'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı
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