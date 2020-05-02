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Bu Peugeot'dan dünyada sadece bir tane var! Eski arabanın son hali sosyal medyayı salladı
Genç bir adam uzun zamandır sahibi olduğu eski model Peugeot 206'yı yenilemek istiyordu. En başta arabayı orijinal haline getirmeyi planlıyordu, fakat sonradan bu düşüncesini değiştirdi ve bambaşka bir plan yaptı. Genç adam arabasını başka bir modele çevirmeye karar verdi ve bunun için uzun zaman uğraştı. Haftalarını harcayan aracın sahibi muhteşem bir işe imza attı. Otomobilin son hali sosyal medyada salladı.
Giriş Tarihi: 02.05.2020
16:43
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
16:46
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