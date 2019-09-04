Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...
Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...
Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 85 bin lira gibi bir para harcadı. 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı.
Giriş Tarihi: 04.09.2019
07:55
Güncelleme Tarihi: 04.09.2019
08:05