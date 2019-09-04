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  • Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 85 bin lira gibi bir para harcadı. 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı.

Giriş Tarihi: 04.09.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 08:05
Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu adeta bambaşka hale getirdi!

Ersöz, hurda kamyonu 1.5 yıllık çalışma İLE 85 bin lira harcayarak yeniledi.

Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

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Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

'da Scania Vabis 78 model kamyon, kaporta ustası Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden hayat buldu.

Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı.

Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik.

Bursalı kaporta ustası 85 bin lira harcayıp öyle bir şey yaptı ki...

Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik" dedi.

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