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Haberler Galeri Çip krizi BMW'yi vurdu! Alman otomotiv devi bazı donanımları kaldırmaya karar verdi
Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:12

Çip krizi BMW'yi vurdu! Alman otomotiv devi bazı donanımları kaldırmaya karar verdi

Otomotiv sektörü, elektrikli araçların yükselişi ve gelişen teknoloji ile daha ileri bir aşamaya taşındı. Otomobil üreticileri araçlarında daha fazla özelliğe ve teknolojik çözümlere yer veriyor. Bununla birlikte tedarikçilere verilen çip ve elektronik parçaların siparişleri artmış durumda. Ancak global olarak yaşanan çip krizinden dolayı tedarikte sıkıntılar var. Birçok marka bu krizden etkilendi. Geçtiğimiz aylar içinde bazı otomotiv devleri kısa süreliğine üretimlerini durdurmak zorunda kalmıştı. BMW de çip sıkıntısından etkilenen isimlerin başında geliyor. Alman otomotiv devinin çip ve diğer elektronik bileşenlerle ilgili krizi çözmek için araçlarındaki bazı donanımları kaldırmaya karar verdiği iddia edildi.

Çip krizi BMW’yi vurdu! Alman otomotiv devi bazı donanımları kaldırmaya karar verdi

Bir süre önce General Motors, çip krizi nedeniyle pick-up modellerinde çip destekli bazı donanımsal özelliklerini kaldırmış ve araçlarını bu özellikler olmadan üretmeye başlamıştı. Yeni bir rapora göre BMW'nin de General Motors gibi bir çözüme başvurduğu ileri sürüldü.

Çip krizi BMW’yi vurdu! Alman otomotiv devi bazı donanımları kaldırmaya karar verdi

Alman lüks otomobil üreticisi BMW'nin, mevcut üretim seviyesinini korumak için radikal bir karar aldığı söyleniyor. Ünlü markanın, yarı iletken çip arzı sıkıntısı nedeniyle bazı modellerinde dokunmatik ekran işlevini kaldıracağı belirtildi.

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Çip krizi BMW’yi vurdu! Alman otomotiv devi bazı donanımları kaldırmaya karar verdi

İddialara göre karardan BMW 3, BMW 4, BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW Z4 modelleri etkilenecek.

(Ensonhaber)

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