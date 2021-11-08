Çip krizi BMW’yi vurdu! Alman otomotiv devi bazı donanımları kaldırmaya karar verdi

Bir süre önce General Motors, çip krizi nedeniyle pick-up modellerinde çip destekli bazı donanımsal özelliklerini kaldırmış ve araçlarını bu özellikler olmadan üretmeye başlamıştı. Yeni bir rapora göre BMW'nin de General Motors gibi bir çözüme başvurduğu ileri sürüldü.