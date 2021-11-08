Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:05Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:12
Çip krizi BMW'yi vurdu! Alman otomotiv devi bazı donanımları kaldırmaya karar verdi
Otomotiv sektörü, elektrikli araçların yükselişi ve gelişen teknoloji ile daha ileri bir aşamaya taşındı. Otomobil üreticileri araçlarında daha fazla özelliğe ve teknolojik çözümlere yer veriyor. Bununla birlikte tedarikçilere verilen çip ve elektronik parçaların siparişleri artmış durumda. Ancak global olarak yaşanan çip krizinden dolayı tedarikte sıkıntılar var. Birçok marka bu krizden etkilendi. Geçtiğimiz aylar içinde bazı otomotiv devleri kısa süreliğine üretimlerini durdurmak zorunda kalmıştı. BMW de çip sıkıntısından etkilenen isimlerin başında geliyor. Alman otomotiv devinin çip ve diğer elektronik bileşenlerle ilgili krizi çözmek için araçlarındaki bazı donanımları kaldırmaya karar verdiği iddia edildi.