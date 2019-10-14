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Çıraklık hayalini gerçekleştirdi sonuç hayran bıraktı!

Herkesin bir çocukluk hayali vardır.Bursalı Usta ise bunu gerçekleştirenlerden. Hayalini gerçekleştiren Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor. 'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 08:28
Çıraklık hayalini gerçekleştirdi sonuç hayran bıraktı!

'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi.

Çıraklık hayalini gerçekleştirdi sonuç hayran bıraktı!

Bakın Demir bunu nasıl yaptı!

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Çıraklık hayalini gerçekleştirdi sonuç hayran bıraktı!

Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir,

Çıraklık hayalini gerçekleştirdi sonuç hayran bıraktı!

"Çocukluk hayalime kavuştum.

Çıraklık hayalini gerçekleştirdi sonuç hayran bıraktı!

Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

Çıraklık hayalini gerçekleştirdi sonuç hayran bıraktı!

Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.

Çıraklık hayalini gerçekleştirdi sonuç hayran bıraktı!

Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi.

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