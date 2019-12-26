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Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

Otomobil tamiri ustası çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Bunu yapınca da haber oldu. Herkesin bir çocukluk hayali vardır.Bursalı Usta ise bunu gerçekleştirenlerden. Hayalini gerçekleştiren Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor. 'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model marka otomobilini kamyonete çevirdi.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 07:20
Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model marka otomobilini kamyonete çevirdi.

Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

Bakın Demir bunu nasıl yaptı!

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Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir,

Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

"Çocukluk hayalime kavuştum.

Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. 20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı.

Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi.

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