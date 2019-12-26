Çocukluk hayaliydi! Bursalı ustanın yaptığına bakın!

Otomobil tamiri ustası çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Bunu yapınca da haber oldu. Herkesin bir çocukluk hayali vardır.Bursalı Usta ise bunu gerçekleştirenlerden. Hayalini gerçekleştiren Bursalı usta şaşkına çevirdi! Soydan Demir çocukluğunda hayal ettiği işi yıllar sonra gerçekleştirdi. Görenlerin çok beğendiği bir araç yaptı. 50 bin lirayı bulan çalışması tam 2 yıl süren Demir " Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" diyor. Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi.
Giriş Tarihi: 26.12.2019
07:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
07:20
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