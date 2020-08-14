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Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

Otomotiv üreticileri piyasaya çıkardığı her aracında sürüş, güvenlik ve tüm noktalar için belirli standart özelliklere yer verir. Söz konusu bu özellikler ve donanımlar değişmez. Bununla birlikte Volkswagen'den Mercedes'e, BMW'den Renault'a kadar aklınıza gelecek tüm markaların araçlarında ekstra özellikler vardır. Bahsettiğimiz bu ekstra özelliklerin bazıları bilinir, ancak bazıları ise kıyıda köşede kalmıştır ve birçok kişinin haberi yoktur. Mesela kontağı kapattıktan sonra selektör yaptığınız zaman bir özellik devreye giriyor. Otomobillerin pek bilinmeyen bu yeteneklerini sizler için listeledik. Bakın neler varmış...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 18:00
Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

üreticileri araçlarında standart donanımlar dışında bazı ilgi çekici gizli yeteneklere de yer veriyor. Birçok araç sahibi söz konusu özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

OPEL CORSA

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Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.

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