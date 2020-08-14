Haberler Galeri Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

Çoğu kişi arabasındaki bu özelliği bilmiyor! Meğer kontağı kapatıp sinyal yapınca...

Otomotiv üreticileri piyasaya çıkardığı her aracında sürüş, güvenlik ve tüm noktalar için belirli standart özelliklere yer verir. Söz konusu bu özellikler ve donanımlar değişmez. Bununla birlikte Volkswagen'den Mercedes'e, BMW'den Renault'a kadar aklınıza gelecek tüm markaların araçlarında ekstra özellikler vardır. Bahsettiğimiz bu ekstra özelliklerin bazıları bilinir, ancak bazıları ise kıyıda köşede kalmıştır ve birçok kişinin haberi yoktur. Mesela kontağı kapattıktan sonra selektör yaptığınız zaman bir özellik devreye giriyor. Otomobillerin pek bilinmeyen bu yeteneklerini sizler için listeledik. Bakın neler varmış...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 18:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





