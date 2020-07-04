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Haberler Galeri Çürümüş Murat 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti

Çürümüş 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti

'de sevilen ve kült haline gelmiş bazı araba modelleri var. Mesela Şahin, Doğan ve olarak bildiğimiz kuş serisi bunlardan biridir. 131 de sözünü ettiğimiz modeller arasında bulunuyor. 1976'dan 1984'e kadar üretilen Murat 131 halen çok sevilen ve ilgi gören bir araba. Türkiye'deki ikon modellerden olan Murat 131'in iyi durumda olanını bulmak zor. Ancak bazı vatandaşlar hurdaya çıkmış olan bir Murat 131 bulup, onu yeniliyor. Aydınlı bir usta da aynen böyle yaptı. Çürümüş halde olan Murat 131'i satın aldı ve aracı topladı. Aylar süren yenileme çalışması sonunda Murat 131'in yenilenmiş halini görenler şaşkına döndü. İşte kare kare muhteşem değişim....

Giriş Tarihi: 04.07.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 17:39
Çürümüş Murat 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti

131 halen ilgi gören ve oldukça seveni olan bir araba. Bu otomobili çok seven Aydınlı bir usta, aracın iyi durumda olanını bulamayınca, hurdaya çıkmış olanını aldı. Murat 131 resmen çürümüş durumdaydı.

Çürümüş Murat 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti

Usta en ince noktasına kadar aracı yeniledi.

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Çürümüş Murat 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti

Usta yaptıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Çürümüş Murat 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti

İşte kare kare o muhteşem değişim...

Çürümüş Murat 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti
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Çürümüş Murat 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti
Çürümüş Murat 131'i tepeden tırnağa yeniledi! Aracın son hali 'Pes artık' dedirtti
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