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Haberler Galeri Cybertruck'a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla'nın yeni patenti kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:47

Cybertruck'a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla'nın yeni patenti kafaları karıştırdı!

Patentler piyasaya sürülmemiş herhangi bir ürün veya gelecek projelerle ilgili bilgi veren kaynakların başında geliyor. Geçtiğimiz yıllarda patentlere dayandırılan haberler birçok kez gündeme geldi. Şimdi böyle bir durum Tesla'nın fütüristik aracı Cybertruck için ortaya çıktı. Tesla'nın yeni yayınladığı patentinde bazı yeni özelliklerin gösterilmesi için Cybertruck kullanıldı. Haliyle bu durum dedikodulara neden oldu. İşte detaylar...

Cybertruck’a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla’nın yeni patenti kafaları karıştırdı!

Son haftalarda Cybertruck'ın ismini sıklıkla duyuyoruz. Elon Musk, Twitter araçla ilgili açıklamalar da yaptı. Son olarak Cybertruck'ın üretim versiyonunun tanıtım versiyonuna benzer olacağını belirtmişti. Şimdi ortaya çıkan bir patent Cybertruck'ta yeni özelliklerin nasıl olacağını ortaya koydu.

Cybertruck’a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla’nın yeni patenti kafaları karıştırdı!

Yakın zamanda Cybertruck'ı örnek olarak kullanan bir Tesla patenti yayınlandı. Patentin odağı, şirkete ait bir cam üretme tekniğiydi. Yeni camlar kullanılarak ortaya konulan tasarımsal özelliklerin Cybertruck üzerinde gösterilmiş olması, aracın son haline dair soru işaretlerini biraz olsun dindirdi.

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Cybertruck’a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla’nın yeni patenti kafaları karıştırdı!

Tesla'nın yeni yayınlanan bir patenti Cybertruck'a eklenebilecek bazı özelliklere dair ipuçları verdi. "Yüz Çizgili Otomotiv Cam Yapısı ve İlgili İmalat Yöntemi" adındaki patent, yoğunlaştırılmış kıvrım ve kaplamalara sahip aşırı dayanıklı bir cam yapım tekniğinden bahsediyor. Tesla, patentte bu teknikle geleneksel cam şekillendirme yöntemleriyle mümkün olmayan çok yoğun yüz çizgilerine sahip ön camlar oluşturabileceğini belirtiyor.

Cybertruck’a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla’nın yeni patenti kafaları karıştırdı!

Patentte göze çarpan özellikler sadece dış tasarımla sınırlı değil. Yine örnek olarak Cybertruck üzerinde gösterilen bir özellik, aracın camdan bir gösterge paneline sahip olabileceğini gösteriyor. Cybertruck'ın prototip versiyonunda bu bölüm, dönüştürülmüş kompoze kağıttan meydana geliyordu. Ancak patentte yine söz konusu yoğunlaştırılmış cam kullanılarak iç tasarım daha şık bir hale getirilmiş. Ayrıca camın dayanıklılığına rağmen panelin üzeri koruyucu bir kaplamayla kaplanmış

Cybertruck’a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla’nın yeni patenti kafaları karıştırdı!

Cybertruck'ın tasarımı çoktan tamamlandı. Patentte araç üzerinde gösterilen özelliklerin ise gerçekten bu araçta olup olmayacağını öğrenmek için geriye beklemek kaldı. Ancak bu bekleyiş uzun sürmeyecek gibi, zira bu yılın sonlarında araç beta sürecine girecek. Seri üretim ise önümüzdeki yıl Tesla'nın Giga Texas fabrikasında başlayacak.

(Webtekno)

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