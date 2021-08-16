Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:46Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:47
Cybertruck'a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla'nın yeni patenti kafaları karıştırdı!
Patentler piyasaya sürülmemiş herhangi bir ürün veya gelecek projelerle ilgili bilgi veren kaynakların başında geliyor. Geçtiğimiz yıllarda patentlere dayandırılan haberler birçok kez gündeme geldi. Şimdi böyle bir durum Tesla'nın fütüristik aracı Cybertruck için ortaya çıktı. Tesla'nın yeni yayınladığı patentinde bazı yeni özelliklerin gösterilmesi için Cybertruck kullanıldı. Haliyle bu durum dedikodulara neden oldu. İşte detaylar...