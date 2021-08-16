Cybertruck’a yeni özellikler mi eklenecek? Tesla’nın yeni patenti kafaları karıştırdı!

Patentte göze çarpan özellikler sadece dış tasarımla sınırlı değil. Yine örnek olarak Cybertruck üzerinde gösterilen bir özellik, aracın camdan bir gösterge paneline sahip olabileceğini gösteriyor. Cybertruck'ın prototip versiyonunda bu bölüm, dönüştürülmüş kompoze kağıttan meydana geliyordu. Ancak patentte yine söz konusu yoğunlaştırılmış cam kullanılarak iç tasarım daha şık bir hale getirilmiş. Ayrıca camın dayanıklılığına rağmen panelin üzeri koruyucu bir kaplamayla kaplanmış