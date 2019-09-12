Dizel otoların son fuarı! Frankfurt Otomobil Fuarı'nda bakın neler oldu...

Bu yasakların diğer ülkelere de yayılacak olması tüketicilerin, dizelden uzak durmalarına neden oluyor. Ayrıca çok sayıda otomotiv firması gelecekte dizel üretimini durdurmakla ilgili kararlar aldı. İşte otomotiv firmaları bu yüzden fuarda dizel modellerini sergilemediler.