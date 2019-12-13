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  • Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! Magirus minibüsün şaşkına çeviren değişimi

Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! minibüsün şaşkına çeviren değişimi

Dolmuş ve minibüs dendiğinde birçoğumuzun aklına ilk gelen tasvir efsane sarı 'ler oluyor. Türk halkının kendisiyle geçmişi çok eskiye dayanıyor. Nesiller adeta onunla büyüdü. Minibüslerin adeta kendi jargonu ve dili oluştu. Hepimiz o cümleler hafızasına kazındı adeta. Biz onu balık istifi ve şoförler için her daim 'Arkadaki boşluklara geçelim!' sözlerinin kahramanı olarak tanıdık. Magirus minibüsler için en azından 'de bir efsane olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz. Ama dört arkadaş bu durumu başka bir seviyeye taşıdı ve kafa kafaya verip efsane minibüsü bakın ne hale getirdiler! Siz de görünce çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:47
Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! Magirus minibüsün şaşkına çeviren değişimi

"Müsait bir yerde inebilir miyim? Kaptan beni ışıklarda bırak. Solda inecek var." Ve daha nice hafızalara kazınan cümlenin kahramanı olan minibüstür Magirusler.

Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! Magirus minibüsün şaşkına çeviren değişimi

Biz onu balık istifi yolcu kapasitesiyle tanıdık. tutkunu dört arkadaş da, kafa kafaya verip bir Magirus için binlerce lira harcadı.

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Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! Magirus minibüsün şaşkına çeviren değişimi

Bakın sonucu nasıl oldu...

Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! Magirus minibüsün şaşkına çeviren değişimi
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Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! Magirus minibüsün şaşkına çeviren değişimi
Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! Magirus minibüsün şaşkına çeviren değişimi
Dolmuş denince akla ilk o geliyordu! Magirus minibüsün şaşkına çeviren değişimi
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