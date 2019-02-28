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Dünyanın en çok satan markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...

üreticileri her sene yeni modellerini piyasaya sürüyor ve otomotiv sektöründe rekabet daha sert hale geliyor. Yapılan pazarlama stratejileri, kampanyalar ve daha birçok etken otomobil üreticilerinin satışlarını etkiliyor. JATO tarafından dünyanın en çok satan otomobil markaları açıklandı. İlk sırada bakın hangi var...

Giriş Tarihi: 28.02.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 09:29
Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...

Artışla ilk sıraya bakın hangi oturdu...

Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...

25- Baojun

oranı (Yüzde): -13

Satış rakamı: 879,077

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Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...

24- Citroen

oranı (Yüzde): 0

Satış rakamı: 1,000,273

Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...

23- Opel

oranı (Yüzde): -8

Satış rakamı: 1,005,340

Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...

22- Subaru

oranı (Yüzde): 0

Satış rakamı: 1,053,457

Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...

21- Mitsubishi

oranı (Yüzde): +24

Satış rakamı: 1,060,436

Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...

20- Skoda

oranı (Yüzde): +5

Satış rakamı: 1,243,494

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