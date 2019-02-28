Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...
Dünyanın en çok satan otomobil markaları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var...
Otomobil üreticileri her sene yeni modellerini piyasaya sürüyor ve otomotiv sektöründe rekabet daha sert hale geliyor. Yapılan pazarlama stratejileri, kampanyalar ve daha birçok etken otomobil üreticilerinin satışlarını etkiliyor. JATO tarafından dünyanın en çok satan otomobil markaları açıklandı. İlk sırada bakın hangi marka var...
Giriş Tarihi: 28.02.2019
09:23
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019
09:29