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Dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor! test sürüşleri için Kalahari çölünde

Dünyanın en hızlı kara aracı rekorunu kırmak için hazırlanan süpersonik hız otomobili , Güney Afrika'daki Kalahari çölünde test sürüşlerine başladı.

İHA Otomobil
Giriş Tarihi: 24.10.2019 13:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 13:06
Dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor! Bloodhound test sürüşleri için Kalahari çölünde

Land Speed Record ekibi tarafından geliştirilen otomobil, en hızlı kara aracı rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor! Bloodhound test sürüşleri için Kalahari çölünde

2020'de dünya rekoru kırmaya hazırlanan otomobil, Güney Afrika'daki Kalahari çölünde test sürüşleri gerçekleştiriyor.

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Dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor! Bloodhound test sürüşleri için Kalahari çölünde

Hakskeenpan pistine getirilen 'un son halinin fotoğrafları yayınlandı.

Dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor! Bloodhound test sürüşleri için Kalahari çölünde

Test programı kapsamında İngiliz yapımı otomobilin süpersonik hıza dayanabilecek işlenmiş katı alüminyum jantları ilk kez görücüye çıktı.

Dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor! Bloodhound test sürüşleri için Kalahari çölünde

Otomobilin EJ200 jet motoruyla saatte bin 600 kilometre hıza ulaşması planlanıyor.

Dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor! Bloodhound test sürüşleri için Kalahari çölünde

Kalahari çölünde gerçekleştirilen ilk testte otomobil saatte 800 kilometre hıza ulaşacak ve bu hız adım adım arttırılacak.

Dünyanın en hızlı aracı olmaya hazırlanıyor! Bloodhound test sürüşleri için Kalahari çölünde

Test programı kapsamında ekip, aracın yavaşlarken nasıl bir hız kontrolü yaptığını değerlendirecek.

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