Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dünyanın en pahalı otomobili: Barchetta

, dünyanın en pahalı aracını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Sadece 3 adet üretilecek 789 beygir gücündeki Barchetta'nın fiyatı 17.5 milyon dolar olacak.

Giriş Tarihi: 27.07.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 15:07
  • 1
  • 89
Dünyanın en pahalı otomobili: Barchetta
Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta
  • 2
  • 89
Dünyanın en pahalı otomobili: Barchetta
Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta

Sadece 3 adet üretilecek Barchetta'nın fiyatının, 17.5 milyon dolar olacağı tarafından doğrulandı. , dünyanın en pahalı otomobil olarak kabul ediliyor. Geçen yıl piyasaya çıkan ve yaklaşık 13 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat geçen Rolls-Royce Sweptail modelini de tahtından etmeyi başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 89
Dünyanın en pahalı otomobili: Barchetta
Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta

Barchetta, 789 beygir gücünde 6.0 litrelik çift turbo özellikli V12 motor ve 6 ileri manuel şanzımana sahip. Spor otomobil 0'dan 100 km'ye sadece 3.1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 338 km.

  • 4
  • 89
Dünyanın en pahalı otomobili: Barchetta
Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta

Barchetta'nın biri şirketin kurucusu Horacio 'ye ait. Diğer iki aracın sahipleri henüz belli değil. (Milliyet)

  • 5
  • 89
Dünyanın en pahalı otomobili: Barchetta
Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta
  • 6
  • 89
Dünyanın en pahalı otomobili: Barchetta
Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta
  • 7
  • 89
Dünyanın en pahalı otomobili: Barchetta
Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta
BİZE ULAŞIN