Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta

Sadece 3 adet üretilecek Pagani Zonda HP Barchetta'nın fiyatının, 17.5 milyon dolar olacağı Pagani tarafından doğrulandı. Pagani Zonda HP Barchetta, dünyanın en pahalı otomobil olarak kabul ediliyor. Geçen yıl piyasaya çıkan ve yaklaşık 13 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat geçen Rolls-Royce Sweptail modelini de tahtından etmeyi başardı.