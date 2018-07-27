Dünyanın en pahalı otomobili: Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani, dünyanın en pahalı aracını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Sadece 3 adet üretilecek 789 beygir gücündeki Pagani Zonda HP Barchetta'nın fiyatı 17.5 milyon dolar olacak. Sadece 3 adet üretilecek Pagani Zonda HP Barchetta'nın fiyatının, 17.5 milyon dolar olacağı Pagani tarafından doğrulandı. Pagani Zonda HP Barchetta, dünyanın en pahalı otomobil olarak kabul ediliyor. Geçen yıl piyasaya çıkan ve yaklaşık 13 milyon dolarlık fiyatıyla dikkat geçen Rolls-Royce Sweptail modelini de tahtından etmeyi başardı. Pagani Zonda HP Barchetta, 789 beygir gücünde 6.0 litrelik çift turbo özellikli V12 motor ve 6 ileri manuel şanzımana sahip. Spor otomobil 0'dan 100 km'ye sadece 3.1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 338 km. Pagani Zonda HP Barchetta'nın biri şirketin kurucusu Horacio Pagani'ye ait. Diğer iki aracın sahipleri henüz belli değil. (Milliyet)