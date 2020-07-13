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Efsane modelini bakın nerede buldular... Gördüklerinde şaşkına döndüler

Otomobil markalarının sınırlı sayıda ürettiği özel modelleri vardır. Sayıca az olan bu özel modellerin bazıları zaman içinde herhangi bir sebepten dolayı hurdaya çıkabiliyor. Aradan geçen yıllar ve kalan sağlam araçların da az sayıda olması sebebiyle, sözünü ettiğimiz özel modellerin değeri artıyor. Neredeyse her markanın aşağı yukarı buna benzer bir hikayeye sahip aracı bulunuyor. Alman otomotiv devi 'nin de adında bir modeli var. Kült ve nadir bir model olarak gösterilen M1'den sadece 453 adet üretilmişti. İlginç bir şekilde 'da bir garajda BMW M1 modeli bulundu. İşte garajda unutulan özel BMW modeli...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 17:28
Efsane BMW modelini bakın nerede buldular... Gördüklerinde şaşkına döndüler

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orijinal lastikler hala üzerinde.

Efsane BMW modelini bakın nerede buldular... Gördüklerinde şaşkına döndüler

Sadece 7 bin 392 kilometre yol yapmış olan bu 'in motorunun hala çalıştığı belirtiliyor.

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Efsane BMW modelini bakın nerede buldular... Gördüklerinde şaşkına döndüler

sadece 453 adet üretilmişti.

Efsane BMW modelini bakın nerede buldular... Gördüklerinde şaşkına döndüler

Kaputunun altında 6.0 litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor.

Efsane BMW modelini bakın nerede buldular... Gördüklerinde şaşkına döndüler

Bu aracın ise restore edilip açık artırmayla satışa sunulması planlanıyor.

Efsane BMW modelini bakın nerede buldular... Gördüklerinde şaşkına döndüler

İşte 34 yıl garajda kalan 'den görüntüler ve garajdan çıktığındaki son hali...

Efsane BMW modelini bakın nerede buldular... Gördüklerinde şaşkına döndüler
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