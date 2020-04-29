Efsane Murat 124 otomobil yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

Bir efsane yıllar sonra muhteşem bir şekilde dönerse ne olur? Murat 124 yenilendi son hali ise adeta hayran bıraktı. Bu efsane otomobili satın almak isteyenlerin teklif ettikleri ciddi rakamları da kabul etmedi. İşte sizi çok şaşırtacak o ilginç hikaye! Murat 124 bir döneme damga vuran efsane otomobil diye bilinir. Türkiye'de çok tutulan ve bir dönemin efsane otomobil modellerinden biri olan Murat 124'ün hala hastası çok. Günümüzde de büyük bir hayran kitlesi bulunan otomobilin korunmuş olanlarına ciddi paralar verilebiliyor. Bu eski Murat 124'lerden biri yenilendi ve sonrasında ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. İşte sizleri de büyük bir şaşkınlık içinde bırakacak o değişimden görüntüler...