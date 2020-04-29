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Efsane yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

Bir efsane yıllar sonra muhteşem bir şekilde dönerse ne olur? yenilendi son hali ise adeta hayran bıraktı. Bu efsane otomobili satın almak isteyenlerin teklif ettikleri ciddi rakamları da kabul etmedi. İşte sizi çok şaşırtacak o ilginç hikaye! Murat 124 bir döneme damga vuran efsane diye bilinir. Türkiye'de çok tutulan ve bir dönemin efsane otomobil modellerinden biri olan Murat 124'ün hala hastası çok. Günümüzde de büyük bir hayran kitlesi bulunan otomobilin korunmuş olanlarına ciddi paralar verilebiliyor. Bu eski Murat 124'lerden biri yenilendi ve sonrasında ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. İşte sizleri de büyük bir şaşkınlık içinde bırakacak o değişimden görüntüler...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:48
Efsane Murat 124 otomobil yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

İşte otomobilseverler için ayrı bir yeri olan 'ün kare kare baştan sona değişiminin hikayesi.

Efsane Murat 124 otomobil yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

12.500 liraya aldığı 'ü adeta yeniden yaptı.

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Efsane Murat 124 otomobil yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

Efsane Murat 124 otomobil yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

Efsane Murat 124 otomobil yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren Paşam Sezer aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.

Efsane Murat 124 otomobil yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

Paşam Sezer'e için astronomik teklifler gelse de o 'Ben bu aracı kızım için yaptım, benden ona baba yadigarı olarak kalacak.' diyerek tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

Efsane Murat 124 otomobil yenilendi! Dudak uçuklatan teklifler geldi

İşte 12.500 TL'ye alınan Murat 124'ün harika değişimi!

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