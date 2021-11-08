Efsane Murat 124 yenilendi! Astronomik tekliflere rağmen satmıyor

Bir dönemin efsanesi Murat 124 hala kimileri için vazgeçilmez! Hurda diye tabir edilebilecek bir Murat 124 otomobili satın aldı. Sonrasında otomobil inanılmaz bir değişim geçirdi. Son hali ise görenleri hayran bırakıyor. Bu efsane otomobili satın almak isteyenlerin astronomik tekliflerini de kabul etmedi. Murat 124 bir döneme damga vuran efsane otomobil diye bilinir. Türkiye'de çok tutulan ve bir dönemin efsane otomobil modellerinden biri olan Murat 124'ün hala hastası çok. Günümüzde de büyük bir hayran kitlesi bulunan otomobilin korunmuş olanlarına ciddi paralar verilebiliyor. İşte fotoğraflarıyla Murat 124'ün şaşırtıcı değişimi...