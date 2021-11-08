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Haberler Galeri Efsane Murat 124 yenilendi! Astronomik tekliflere rağmen satmıyor
Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:50

Efsane Murat 124 yenilendi! Astronomik tekliflere rağmen satmıyor

Bir dönemin efsanesi Murat 124 hala kimileri için vazgeçilmez! Hurda diye tabir edilebilecek bir Murat 124 otomobili satın aldı. Sonrasında otomobil inanılmaz bir değişim geçirdi. Son hali ise görenleri hayran bırakıyor. Bu efsane otomobili satın almak isteyenlerin astronomik tekliflerini de kabul etmedi. Murat 124 bir döneme damga vuran efsane otomobil diye bilinir. Türkiye'de çok tutulan ve bir dönemin efsane otomobil modellerinden biri olan Murat 124'ün hala hastası çok. Günümüzde de büyük bir hayran kitlesi bulunan otomobilin korunmuş olanlarına ciddi paralar verilebiliyor. İşte fotoğraflarıyla Murat 124'ün şaşırtıcı değişimi...

Efsane Murat 124 yenilendi! Astronomik tekliflere rağmen satmıyor

1974 yılında piyasaya çıktığında ortalığı kasıp kavuran Murat 124 onlarca yıl geçmesine rağmen hala gözde! Otomobilin hayranları yenilenmiş hallerine servet değerinde paralar veriyor.

Efsane Murat 124 yenilendi! Astronomik tekliflere rağmen satmıyor

Görenlerin hayran kaldığı 1974 model Murat 124'ü öyle bir hale getirdi ki! Peki bunu nasıl başardılar? İşte detaylar!

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Efsane Murat 124 yenilendi! Astronomik tekliflere rağmen satmıyor

4 AYDA ORİJİNAL İTALYAN PARÇALARLA TOPLANDI

12.500 liraya aldığı Murat 124'ü adeta yeniden yaptı.

Efsane Murat 124 yenilendi! Astronomik tekliflere rağmen satmıyor

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

Efsane Murat 124 yenilendi! Astronomik tekliflere rağmen satmıyor

12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

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