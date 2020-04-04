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Haberler Galeri Efsane Murat 131 yollara geri döndü! Türk usta hurda olarak aldığı aracı bakın nasıl yeniledi
Giriş Tarihi: 04.04.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 09:16

Efsane Murat 131 yollara geri döndü! Türk usta hurda olarak aldığı aracı bakın nasıl yeniledi

Murat 131 ilk olarak 29 Aralık 1976'da üretilmeye başlandı. 1984'te ise aracın üretimine son verildi. 36 senedir yeni bir Murat 131 üretilmiyor, ancak halen ilgi çeken ve sevilen bir otomobil. Ülkemizdeki ikon modellerden biri olan Murat 131 halen popülerliğini koruyor. Aydınlı bir otomobil ustası, hurdaya çıkmış Murat 131 buldu ve satın aldı. Aylar süren çalışmanın ardından araç, fabrikadan çıktığı ilk güne geri döndü. İşte Aydınlı ustanın yeteneğini konuşturduğu muhteşem değişim...

Efsane Murat 131 yollara geri döndü! Türk usta hurda olarak aldığı aracı bakın nasıl yeniledi

Murat 131 resmen çürümüş durumdaydı.

Efsane Murat 131 yollara geri döndü! Türk usta hurda olarak aldığı aracı bakın nasıl yeniledi

Usta en ince noktasına kadar aracı yeniledi.

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Efsane Murat 131 yollara geri döndü! Türk usta hurda olarak aldığı aracı bakın nasıl yeniledi
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Efsane Murat 131 yollara geri döndü! Türk usta hurda olarak aldığı aracı bakın nasıl yeniledi
Efsane Murat 131 yollara geri döndü! Türk usta hurda olarak aldığı aracı bakın nasıl yeniledi

Usta yaptıklarını sosyal medyadan paylaştı.

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