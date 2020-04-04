Giriş Tarihi: 04.04.2020 17:15Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 09:16
Efsane Murat 131 yollara geri döndü! Türk usta hurda olarak aldığı aracı bakın nasıl yeniledi
Murat 131 ilk olarak 29 Aralık 1976'da üretilmeye başlandı. 1984'te ise aracın üretimine son verildi. 36 senedir yeni bir Murat 131 üretilmiyor, ancak halen ilgi çeken ve sevilen bir otomobil. Ülkemizdeki ikon modellerden biri olan Murat 131 halen popülerliğini koruyor. Aydınlı bir otomobil ustası, hurdaya çıkmış Murat 131 buldu ve satın aldı. Aylar süren çalışmanın ardından araç, fabrikadan çıktığı ilk güne geri döndü. İşte Aydınlı ustanın yeteneğini konuşturduğu muhteşem değişim...