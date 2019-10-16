Efsane otomobili yeniledi ve servet değerinde paraya satmadı!
Efsane otomobili yeniledi ve servet değerinde paraya satmadı!
Murat 124 bir döneme damga vuran efsane otomobil diye bilinir. Türkiye'de çok tutulan ve bir dönemin efsane otomobil modellerinden biri olan Murat 124'ün hala hastası çok. Günümüzde de büyük bir hayran kitlesi bulunan otomobilin korunmuş olanlarına ciddi paralar verilebiliyor. Bu eski Murat 124'lerden biri yenilendi ve sonrasında ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. Üstelik efsane otomobile öyle rakamlar teklif edildi ki inanılmaz! İşte fotoğraflarıyla Murat 124'ün şaşırtıcı değişimi...
Giriş Tarihi: 16.10.2019
07:10
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
07:22
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