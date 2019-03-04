Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

Şirketin CEO'su Elon Musk, Tesla'nın merakla beklenen ilk SUV modeli (Model Y) için tarih verdi. Tesla'nın geliştirdiği ilk SUV modeli Model Y için geri sayım başladı. Şirketin CEO'su Elon Musk alışık olduğumuz üzere çıkış tarihi için kişisel Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Musk tarafından yapılan söz konusu paylaşıma göre, Model Y 14 Mart'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görücüye çıkacak. Elon Musk ayrıca yeni model ile ilgili ilk bilgileri de verdi. Model Y, Model 3'e oranla yüzde 10 daha büyük bir gövdeye sahip olacak. Musk, menzil konusunda Model 3 ile aynı seçeneklerin sunulacağını söyledi. ELON MUSK KİMDİR? Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi. Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992'de, Kingston, Ontario'daki Queen's University'de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı.