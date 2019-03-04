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  • Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

'nın ilk 'u için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

Şirketin 'su , 'nın merakla beklenen ilk modeli () için tarih verdi.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 16:52
Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

'nın geliştirdiği ilk modeli için geri sayım başladı.

Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

Şirketin 'su alışık olduğumuz üzere çıkış tarihi için kişisel Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

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Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

Musk tarafından yapılan söz konusu paylaşıma göre, 14 Mart'ta 'nin Kaliforniya eyaletinde görücüye çıkacak.

ayrıca yeni model ile ilgili ilk bilgileri de verdi.

Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

, Model 3'e oranla yüzde 10 daha büyük bir gövdeye sahip olacak. Musk, menzil konusunda Model 3 ile aynı seçeneklerin sunulacağını söyledi.

Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

ELON MUSK KİMDİR?

asıllı 'li mucit ve girişimci olan Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

Elon Musk Tesla'nın ilk SUV'u Model Y için tarih verdi! Model Y bu tarihte tanıtılacak...

1992'de, Kingston, Ontario'daki Queen's University'de iki yıl eğitim aldıktan sonra 'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı.

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