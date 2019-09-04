En çok satan otomobil markaları! 2019 yılında hangi marka kaç adet otomobil sattı?
En çok satan otomobil markaları! 2019 yılında hangi marka kaç adet otomobil sattı?
2019 yılında hangi marka kaç adet otomobil sattı? En çok satan otomobil markaları hangileri? Eylül ayı ile birlikte otomobil satış rakamları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılı ilk sekiz ayında 239.317 otomobil satıldı. Ocak ve Ağustos arasındaki satış rakamlarının toplandığı listeye göre marka marka sonuçlar ortaya çıktı. Günümüzde artık hayatımızın birer olmazsa olmazı haline gelen taşıtlar içerisinde elbette en gözde olanlar otomobiller. Türkiye'de otomotiv sektörü çok büyük bir ekonomiye tekabül ediyor. Peki son rakamlar ne oldu? İşte haberin detayları!
Giriş Tarihi: 04.09.2019
14:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2019
14:58