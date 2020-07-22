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Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi
Eski otomobillerin yenilendiği çalışmaları oldukça ilgi görüyor ve takip ediliyor. Ülkemizde de bu tarz projelere imza atılıyor. Bu çalışmalardan biri de eski model AudiA4'ün yenilenmesi oldu. Audi A4 B5 modeline sahip biri, uzun zamandan beridir arabasını yenilemek istiyordu. Otomobilini ustalara bırakıp gitti, döndüğünde ise aracını tanıyamadı. Siyah renkli klasik Audi A4 başka bir modele dönüşmüştü.
Giriş Tarihi: 22.07.2020
13:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
13:03
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