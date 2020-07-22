Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi

Eski otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi

Eski otomobillerin yenilendiği çalışmaları oldukça ilgi görüyor ve takip ediliyor. Ülkemizde de bu tarz projelere imza atılıyor. Bu çalışmalardan biri de eski model 'ün yenilenmesi oldu. Audi A4 B5 modeline sahip biri, uzun zamandan beridir arabasını yenilemek istiyordu. Otomobilini ustalara bırakıp gitti, döndüğünde ise aracını tanıyamadı. Siyah renkli klasik Audi A4 başka bir modele dönüşmüştü.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 13:03
Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi

Yüzde 100 Oto programının ustaları yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attı. Son dönemlerde bu konuda yeteneklerini sıklıkla gösteren ustalar, bu sefer B5 modelini yeniledi. Arabanın son hali aracın sahibini şaşkına çevirdi.

Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi

İşte 'ün şoke eden değişimi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi
Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi
Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi
Eski Audi otomobil şaşkına çevirdi! Sahibi ne diyeceğini bilemedi
SON DAKİKA