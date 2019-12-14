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arabayı canavara dönüştürdü! Bu model Mercedes'te bile yok

Bazı kişiler eski arabalarında değişiklikler yaparak, başka araçlara çevirebiliyor. Bu tarz projeler her zaman dikkat çekici oluyor. Çalışma sonunda ortaya oldukça şaşırtıcı araçlar çıkıyor. Rus bir mühendis uzun zamandır arabasını yenilemek istiyordu, ancak kafasında çılgın bir proje de vardı. En başta sahibi olduğu Mercedes marka arabasını yenileme işine girişti, ama daha sonra yenileme işini ileri götürüp, projesini hayata geçirdi. Aylar süren çalışmalar sonunda Mercedes arabayı bambaşka bir araca çevirdi. Aracın son halini görenler kısa süreli şok geçirdi. İşte Rus mühendisin çılgın aracı...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 12:16
Eski Mercedes arabayı canavara dönüştürdü! Bu model Mercedes'te bile yok

Rusya'da yaşayan makine mühendisi Ilya Belyakov, Mercedes aracını en başta yenilemek istedi. Ancak uzun zamandır kafasında yer alan bir proje vardı ve yenileme işini daha ileri götürüp, projesini gerçekleştirmeye karar verdi.

Eski Mercedes arabayı canavara dönüştürdü! Bu model Mercedes'te bile yok

Belyakov'un projesi sonucunda yepyeni bir model ortaya çıktı.

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Eski Mercedes arabayı canavara dönüştürdü! Bu model Mercedes'te bile yok

Rus mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı.

Eski Mercedes arabayı canavara dönüştürdü! Bu model Mercedes'te bile yok

Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

Eski Mercedes arabayı canavara dönüştürdü! Bu model Mercedes'te bile yok

Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Eski Mercedes arabayı canavara dönüştürdü! Bu model Mercedes'te bile yok

Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.

Eski Mercedes arabayı canavara dönüştürdü! Bu model Mercedes'te bile yok

Özel yarışmalarda bir çok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini taşıyan bu özel Mercedes modeli bir otomobilin baştan aşağı değişip, geldiği son noktayı gösteriyor.

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