Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu

Franfurt Otomobil Fuarı gündeme damga vurdu. Otomotiv devleri yeni araçlarını, prototiplerini tanıttı. Fuar tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte fuardan firmaların gelecek planlarıyla ilgili yeni gelişmeler de geliyor. Yeni BMW M3'ün ismi kulislerle sıklıkla anılıyordu, Nürburgring'de ve halka açık yollarda test edilirken görüntülenen test araçları var. Son olarak Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Top Gear'a konuşan BMW M patronu Markus Flasch, yeni M3'ün altı silindirli motora, altı ileri manuel şanzımana ve muhtemelen 517 bg güçten fazlasına sahip olacağını söyledi. Kısaca yeni BMW M3'ün eli kulağında diyebiliriz.

Diğer yandan Bavyeralı üretici BMW'nin eski arabaları da halen popülerliğini koruyor. Hatta eski model BMW'si olan bazı kişiler, araçlarını yenileyerek adeta fabrikadan çıkmış hale getiriyorlar. Böyle bir çalışma Türkiye'de yaşandı. BMW E36 3.16i'nin son hali göz kamaştırdı.