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  • Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu

Eski model araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu

Franfurt gündeme damga vurdu. devleri yeni araçlarını, prototiplerini tanıttı. tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte fuardan firmaların gelecek planlarıyla ilgili yeni gelişmeler de geliyor. Yeni M3'ün ismi kulislerle sıklıkla anılıyordu, Nürburgring'de ve halka açık yollarda test edilirken görüntülenen test araçları var. Son olarak Frankfurt Otomobil Fuarı'nda 'a konuşan BMW M patronu Markus Flasch, yeni M3'ün altı silindirli motora, altı ileri manuel şanzımana ve muhtemelen 517 bg güçten fazlasına sahip olacağını söyledi. Kısaca yeni BMW M3'ün eli kulağında diyebiliriz.

Diğer yandan Bavyeralı üretici BMW'nin eski arabaları da halen popülerliğini koruyor. Hatta eski model BMW'si olan bazı kişiler, araçlarını yenileyerek adeta fabrikadan çıkmış hale getiriyorlar. Böyle bir çalışma 'de yaşandı. BMW E36 3.16i'nin son hali göz kamaştırdı.

Giriş Tarihi: 13.09.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 10:30
Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu

Dünyanın birçok yerinde eskimiş veya hurdaya çıkmış arabaların, resmen sanat eserine dönüştüğü örnekleri var. Bu tarz çalışmaları araç sahibi kendi yapabiliyor veya tecrübeli bir ekibe otomobilini bırakabiliyor. Sonuç olarak eski araç harika bir şekilde yenileniyor. Bu tarz çalışmalarda 'nin de eski araçları yer alıyor. Eski model BMW araba, fenomen program Yüzde Yüz Oto'da yenilendi.

Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu

Aracın sahibi arabasını görünce gözlerine inanamadı. İşte muhteşem değişimden kareler...

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Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu
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Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu
Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu
Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu
Eski model BMW araba şaşkına çevirdi! Eski BMW'yi adeta fabrikadan çıkmış gibi yenilediler! Görenler şoke oldu
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