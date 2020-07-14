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Eski model 'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli otomobil üreticisi Ford'un en çok sevilen modellerinden olan Focus halen makyajlanmış görünümüyle yollardaki macerasına devam ediyor. Eski kasa 'u olan bir araç sahibi otomobilinin revize edilmesini isteyerek ekranlarında yayınlanan %100 Oto adlı programa başvuruda bulundu. Program için çalışan işinin ehli ustalara emanet ettiği aracını geri almaya gelen araç sahibi eski kasa Focus'un son halini gördüğünde şaşkına döndü. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 23:02
Eski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!

ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

Eski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!

Bu defa eski kasa bir 'u yenilediler.

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Eski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!

Aracın sahibi son halini görünce gözlerine inanamadı.

Eski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!

İşte o çalışma...

Eski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!
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Eski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!
Eski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!
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