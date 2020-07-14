HaberlerGaleriEski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!
Eski model Ford Focus'u onlara bırakmıştı! Almaya geldiğinde şoke oldu!
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli otomobil üreticisi Ford'un en çok sevilen modellerinden olan Focus halen makyajlanmış görünümüyle yollardaki macerasına devam ediyor. Eski kasa Ford Focus'u olan bir araç sahibi otomobilinin revize edilmesini isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto adlı programa başvuruda bulundu. Program için çalışan işinin ehli ustalara emanet ettiği aracını geri almaya gelen araç sahibi eski kasa Focus'un son halini gördüğünde şaşkına döndü. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 14.07.2020
23:02
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020
23:02
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