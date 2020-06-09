Giriş Tarihi: 09.06.2020 16:04Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:45
Eski otobüsü saraya dönüştürdüler! İşte muhteşem değişim
Kaderine terk edilmiş araçların yenilenmesine dair birçok örnek var. Bu tür projelerde genelde insanlar, aracın orijinaline sadık kalmasını tercih ediyor. Ancak bazı kişiler ise hurda aracı yenilemekle kalmıyor, kullanım amacından da farklı hale getirip, bambaşka bir modele dönüştürüyor. 8 okul arkadaşı da işte bu fikirle yola çıktı ve çürümüş eski bir otobüsü karavana dönüştürdü.