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Haberler Galeri Eski otobüsü saraya dönüştürdüler! İşte muhteşem değişim
Giriş Tarihi: 09.06.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 10:45

Eski otobüsü saraya dönüştürdüler! İşte muhteşem değişim

Kaderine terk edilmiş araçların yenilenmesine dair birçok örnek var. Bu tür projelerde genelde insanlar, aracın orijinaline sadık kalmasını tercih ediyor. Ancak bazı kişiler ise hurda aracı yenilemekle kalmıyor, kullanım amacından da farklı hale getirip, bambaşka bir modele dönüştürüyor. 8 okul arkadaşı da işte bu fikirle yola çıktı ve çürümüş eski bir otobüsü karavana dönüştürdü.

Eski otobüsü saraya dönüştürdüler! İşte muhteşem değişim

Ekip üyeleri buldukları otobüsü çok ucuza satın aldı. Otobüsün iç ve dış kısmına ne yapacaklarını planladılar ve çalışmalara başladılar.

Eski otobüsü saraya dönüştürdüler! İşte muhteşem değişim

İşte kare kare hurda otobüsün muhteşem değişimi...

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Eski otobüsü saraya dönüştürdüler! İşte muhteşem değişim
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Eski otobüsü saraya dönüştürdüler! İşte muhteşem değişim
Eski otobüsü saraya dönüştürdüler! İşte muhteşem değişim
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