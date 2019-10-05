Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...
Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...
Kamu bankaları taşıt kredilerinde kampanya başlattı. Taşıt kredilerinde faiz oranlarının düşmesiyle birlikte pazarda beklenen hareketlilik de başladı. Yıl sonuna doğru satışlarını artırmak isteyen markalar ekim ayı ile birlikte kampanyalarını da birer birer duyurmaya başladı. İşte otomobil markalarının kampanya detayları...
Giriş Tarihi: 05.10.2019
13:11
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
13:16