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Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...

Kamu bankaları taşıt kredilerinde kampanya başlattı. Taşıt kredilerinde oranlarının düşmesiyle birlikte pazarda beklenen hareketlilik de başladı. Yıl sonuna doğru satışlarını artırmak isteyen markalar ekim ayı ile birlikte kampanyalarını da birer birer duyurmaya başladı. İşte markalarının kampanya detayları...

Giriş Tarihi: 05.10.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 13:16
Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre pazardaki toplam satışlar eylül ayında %82 arttı. pazarında beklenen hareketlilik başlamış durumda. Otomobil üreticileri de kampanyalarını duyurdu.

Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...

DACIA

Ekim ayına özel kampanya hazırlayan markarlar arasında yer alan Dacia, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan fırsatı seçeneği sunuyor.

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Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...

Markanın Dokker modelinde 50 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır seçeneği ayrıca 3 bin TL takas indirimi mevcut.

Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...

Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1.36 oranı bulunuyor.

Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...

Yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında hurda teşvikli Sandero 80 bin 900 TL'den, Lodgy ECO-G ve Logan ECO-G 89 bin 900 TL'den, Duster ECO-G ise 91 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...

CITROEN

Fransız üretici Citroën, modeli C5 Aircross'u, 204 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0.99 seçeneğiyle satışa sunuyor.

Faizleri sıfırladılar! Ekim ayına özel fiyat sunuyorlar...

Berlingo'da ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0.59 veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün.

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