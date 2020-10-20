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arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi

Geçtiğimiz yıllarda 'nun üretimi sona erdi ve piyasadan kaldırıldı. Yerini ise Fiat Egea Hatchback'e bıraktı. Ancak Punto'nun seveni ve kullanıcısı çok. Fiat Punto'sunu yenilemek isteyen bir kadın, arabasını Türk ustalara emanet etti. Araç Türk ustaların ellerinde adeta fabrikadan çıktığı güne geri döndü. Bu muhteşem değişim kare kare görüntülendi. İşte Fiat Punto'nun şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 17:50
Fiat Punto arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi

TRT'de yayınlanan Yüzde Yüz Oto programında yine bir araç yenilendi. sahibi kadın ekibe aracını teslim etti.

Fiat Punto arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi

Ekip yine müthiş bir işe imza attı.

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Fiat Punto arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi

Aracın sahibi arabasının son halini görünce gözlerine inanamadı!

Fiat Punto arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi

İşte o çalışma ve şaşırtıcı sonucu!

Fiat Punto arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi
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Fiat Punto arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi
Fiat Punto arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi
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