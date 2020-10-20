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Fiat Punto arabayı Türk ustalar topladı ve yeniledi! Otomobilin son hali şaşkına çevirdi
Geçtiğimiz yıllarda Fiat Punto'nun üretimi sona erdi ve piyasadan kaldırıldı. Yerini ise Fiat Egea Hatchback'e bıraktı. Ancak Punto'nun seveni ve kullanıcısı çok. Fiat Punto'sunu yenilemek isteyen bir kadın, arabasını Türk ustalara emanet etti. Araç Türk ustaların ellerinde adeta fabrikadan çıktığı güne geri döndü. Bu muhteşem değişim kare kare görüntülendi. İşte Fiat Punto'nun şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 20.10.2020
17:48
Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
17:50
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