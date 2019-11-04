Fiat Punto yenilendi! Bir de son halini görün

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden İtalyan marka Fiat'ın sevilen modellerinden biri de Punto'ydu. Özellikle Türkiye'de ciddi bir seveni ve kullanıcısı bulunan Punto geçtiğimiz yıllarda piyasadan kaldırıldı ve artık üretilmiyor. Bunun yerine Fiat Egea Hatchback ile otomobil piyasasındaki yerini korumaya çalışıyor. Öte yandan Türkiye'de hala ciddi bir Fiat Punto seven kitle var. İşte Fiat Punto'sunu yenilemek isteyen bir kadın ve otomobilinin değişimi sonrası gözlerine inanamadığı o anlar!
Giriş Tarihi: 04.11.2019
07:56
Güncelleme Tarihi: 04.11.2019
08:33
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