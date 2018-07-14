Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

Aracın 171 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ve rahat bir şekilde hızlanabildiğini vurgulayan Atalay, şunları aktardı:
"Aracımızı TAİ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) ile geliştirdik. Bu aracın yapısal malzemesi karbonfiber olup Formula 1 araçlarıyla aynı üretim kalitesine sahiptir. Aynı zamanda mekanik aksanı da alüminyum ağırlıklı olup motor fren diksinde ve direksiyon dişlisinde çelik kullandık. Onun dışındaki her yer karbonfiber ağırlıklıdır. Aracımız, 260 tane güneş hücresinden aldığı enerjiyle oluşturduğu 850 watt güçle, 75 km/hızla düz bir yolda hiç durmadan gidebilmektedir. Eğimler ve normal ivmelenmeler eklendiğinde bu mesafe 750 kilometredir."
Taşıtın aldığı güneş enerjisiyle akülerini şarj ettiğini ve bu yolla motora enerji gittiğini bildiren Atalay, "Şarj edilen akülerin mesafesi güneş enerjisi sayesinde uzamaktadır. Normal bir elektrikli araçtan farkı da şarj noktasında oluşuyor. Bu oluşturulan fark aracın kilometresini 350 kilometreden 700-750 kilometre mesafeye kadar çıkartmaktadır." diye konuştu.