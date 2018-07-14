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Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' turuna çıkıyor

tarafından üretilen yeni nesil B.O.W İSTKA, test ve tanıtım amacıyla son durağı Beştepe olan beş günlük test sürüşü için 16 Temmuz'da yola çıkacak.

AA Otomobil galerileri
Giriş Tarihi: 14.07.2018 13:02 Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 13:14
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Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' turuna çıkıyor
Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor
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Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' turuna çıkıyor
Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi (İTÜGAE) tarafından geliştirilen yeni nesil "B.O.W. İSTKA" test ve tanıtım amacıyla turuna çıkıyor. Çanakkale Şehitler Abidesi ve Eskişehir'de Devrim arabalarını ziyaret edecek ekibin son durağı ise olacak.

İTÜ'deki 14 senelik çalışmanın bir ürünü olan araç, test sürüşü için 16 Temmuz'da yola çıkacak. Ekibin hedefi, gelecek yıl Avustralya'da düzenlenecek yarışta iyi bir derece elde etmek.

Güneş Arabası ekibinin proje danışmanı İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Alper Tolga Çalık, İTÜGAE'nın 2004 yılından bu yana çalışmalarını sürdürdüğünü, bu süre zarfında 9 farklı araç tasarlandığını söyledi.

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Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' turuna çıkıyor
Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

İTÜGAE'da yer almanın önemine vurgu yapan Çalık, şunları kaydetti:

"Buradaki amacımız öğrencilerimizin mevcut yeteneklerinin üzerine, İTÜ'den mezun olurken elektrikli araçlar, ve bunların alt sistemleri, akü yönetim ile taşıtla ilgili sistemlerle ilgili ilave bilgi ve becerilere sahip olmaları. Aslına bakarsanız sektörde nitelikli, iyi yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrencilerimiz bu ekipte yer alıyorlar. Öğrencilerimiz edindikleri tecrübe ile mezun olduktan sonra da iş hayatında çok daha başarılı oluyorlar. Böylece biz 'de ihtiyacımız olan elektrikli ve larla ilgili nitelikli insan gücünü artırmayı hedefliyoruz."

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Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' turuna çıkıyor
Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

yle çalışan araçların genelde tek kişilik tasarlandığını belirten Çalık, yolcu taşıyabilen versiyonda da bir denemelerinin olduğunu aktardı. 'de TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda çok sayıda dereceleri bulunduğunu dile getiren Çalık, dünya genelinde Europe Solar Challenge ve Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge yarışmalarına katılan en tecrübeli ekiplerden olduklarını ifade etti.

Çalık, sadece güneş enerjisiyle çalışan araçları yollarda görmek için henüz erken olduğunu ancak gelecek yıllarda elektrikli taşıtların artacağını kaydetti.

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Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' turuna çıkıyor
Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

140 KİLOMETRE HIZA KADAR ÇIKABİLİYOR

Aracın teknik özellikleri hakkında bilgi veren ekip lideri Kontrol ve Otomasyon Mühendisiliği 4. sınıf öğrencisi Ömer Nezih Atalay ise aracın 1.8 kilovat motor gücüne sahip olduğunu ve hızının 140 kilometreye kadar çıkabildiğini söyledi.

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Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' turuna çıkıyor
Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

Aracın 171 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ve rahat bir şekilde hızlanabildiğini vurgulayan Atalay, şunları aktardı:

"Aracımızı TAİ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) ile geliştirdik. Bu aracın yapısal malzemesi karbonfiber olup Formula 1 araçlarıyla aynı üretim kalitesine sahiptir. Aynı zamanda mekanik aksanı da alüminyum ağırlıklı olup motor fren diksinde ve direksiyon dişlisinde çelik kullandık. Onun dışındaki her yer karbonfiber ağırlıklıdır. Aracımız, 260 tane güneş hücresinden aldığı enerjiyle oluşturduğu 850 watt güçle, 75 km/hızla düz bir yolda hiç durmadan gidebilmektedir. Eğimler ve normal ivmelenmeler eklendiğinde bu mesafe 750 kilometredir."

Taşıtın aldığı yle akülerini şarj ettiğini ve bu yolla motora enerji gittiğini bildiren Atalay, "Şarj edilen akülerin mesafesi güneş enerjisi sayesinde uzamaktadır. Normal bir elektrikli araçtan farkı da şarj noktasında oluşuyor. Bu oluşturulan fark aracın kilometresini 350 kilometreden 700-750 kilometre mesafeye kadar çıkartmaktadır." diye konuştu.

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Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' turuna çıkıyor
Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

"GELECEK HEDEFLERİMİZİ ANLATACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Ekip üyesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mert Mutlu ise çıkacakları yolculukta araç üzerinde yaptıkları inovatif geliştirmeleri test etmek istediklerini bu amaçla 2 ay sonra yarışacakları rotaya benzer bir güzergah belirlediklerini söyledi.

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