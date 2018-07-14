Geleceğin otomobili 'BOW İSTKA' Türkiye turuna çıkıyor

Güneş enerjisiyle çalışan araçların genelde tek kişilik tasarlandığını belirten Çalık, yolcu taşıyabilen versiyonda da bir denemelerinin olduğunu aktardı. Türkiye'de TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmalarda çok sayıda dereceleri bulunduğunu dile getiren Çalık, dünya genelinde Europe Solar Challenge ve Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge yarışmalarına katılan en tecrübeli ekiplerden olduklarını ifade etti.

Çalık, sadece güneş enerjisiyle çalışan araçları yollarda görmek için henüz erken olduğunu ancak gelecek yıllarda elektrikli taşıtların artacağını kaydetti.