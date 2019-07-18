Gözlerine inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...

Otomobilini ustalara emanet edip gitti döndüğünde gözlerine inanamadı! Son dönemde eski ve hurda otomobilleri ustalıkla yepyeni bir hale getirme çalışmaları çok moda. Yabancı televizyon kanallarının kimilerinde tüm gün bu tarz değişim ve yenilemeler izleyicilerin karşısına getiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hurda araçların değişimleri büyük ilgig görüyor. Bunların kimilerini ise Türk ustalar başarıyla gerçekleştiriyor. BMW marka otomobilini ustalara emanet eden bu genç adam sonucu görmek için döndüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Giriş Tarihi: 18.07.2019
07:02
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
10:47
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ