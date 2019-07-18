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inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...

Otomobilini ustalara emanet edip gitti döndüğünde inanamadı! Son dönemde eski ve hurda otomobilleri ustalıkla yepyeni bir hale getirme çalışmaları çok moda. Yabancı televizyon kanallarının kimilerinde tüm gün bu tarz değişim ve yenilemeler izleyicilerin karşısına getiriliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hurda araçların değişimleri büyük ilgig görüyor. Bunların kimilerini ise Türk ustalar başarıyla gerçekleştiriyor. BMW marka otomobilini ustalara emanet eden bu genç adam sonucu görmek için döndüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 07:02 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 10:47
Gözlerine inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...

İşte TRT'nin Yüzde 100 Oto programında gerçekleşen değişim izleyenleri de hayran bıraktı.

Gözlerine inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...

İşte kare kare o değişim! Otomobilin sahibi büyük şaşkınlık yaşadı sonucu görünce.

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Gözlerine inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...
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Gözlerine inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...
Gözlerine inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...
Gözlerine inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...
Gözlerine inanamadı! Otomobilini bırakıp gitmişti...
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