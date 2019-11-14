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  • Gözlerine inanamadı! Yeni satın aldığı evin garajından...

Gözlerine inanamadı! satın aldığı evin garajından...

İşte buna çok şaşıracaksınız! bir ev satın aldı ve bakın evden ne çıktı! Onun yerinde siz olsaydınız ve böyle büyük bir sürprizle karşılaşsaydınız ne yapardınız?Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Müzayede yöntemiyle aldığı evin içini hiç görmeyen genç adam satın aldığı evi görmeye gittiğinde ilk iş garajı açtı. Garajı açar açmaz gördüğü manzara ise onu sevinçten havalara uçurdu! Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran bu görüntüler çok konuşuldu! İşte kare kare o anlar!

Giriş Tarihi: 14.11.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 07:12
Gözlerine inanamadı! Yeni satın aldığı evin garajından...

Genç bir adam müzayede yöntemiyle kendine bir ev satın aldı.

Gözlerine inanamadı! Yeni satın aldığı evin garajından...

Ancak müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

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Gözlerine inanamadı! Yeni satın aldığı evin garajından...

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Gözlerine inanamadı! Yeni satın aldığı evin garajından...

Evin sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Gözlerine inanamadı! Yeni satın aldığı evin garajından...

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Gözlerine inanamadı! Yeni satın aldığı evin garajından...

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu...

Gözlerine inanamadı! Yeni satın aldığı evin garajından...

Üstelik çok da eski görünmüyordu...

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