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için park yeri oldu

'da en çok dalga geçilen konulardan olan yeni bir türlü açılamayınca, için park yeri olarak hizmet vermeye başladı

Giriş Tarihi: 15.08.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 15:42
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için park yeri oldu
Havalimanı Volkswagen için park yeri oldu

'de yapımı yılan hikâyesine dönen Berlin BER açılamadı, ama geniş park alanı farklı amaçlar için kullanılmaya başlandı.

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için park yeri oldu
Havalimanı Volkswagen için park yeri oldu

BER'in park yerleri ve kapalı otoparkları, VW marka araçlarla dolup taşıyor.

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için park yeri oldu
Havalimanı Volkswagen için park yeri oldu

Açılışı defalarca ertelenen böylece uçak yüzü görmeden otomobillere park yeri oldu.

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için park yeri oldu
Havalimanı Volkswagen için park yeri oldu

Dizel skandalı nedeniyle trafiğe çıkma izni olmayan 8 bin marka otomobil, havaalanına depolandı.

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için park yeri oldu
Havalimanı Volkswagen için park yeri oldu

Özel güvenlik tarafından korunan parklarda otomobillerin ne kadar kalacağı ise açıklanmadı.

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için park yeri oldu
Havalimanı Volkswagen için park yeri oldu
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için park yeri oldu
Havalimanı Volkswagen için park yeri oldu
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