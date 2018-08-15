Havalimanı Volkswagen için park yeri oldu

Almanya'da en çok dalga geçilen konulardan olan Berlin yeni havalimanı bir türlü açılamayınca, Volkswagen için park yeri olarak hizmet vermeye başladı Berlin'de yapımı yılan hikâyesine dönen Berlin Havalimanı BER açılamadı, ama geniş park alanı farklı amaçlar için kullanılmaya başlandı. BER'in park yerleri ve kapalı otoparkları, VW marka araçlarla dolup taşıyor. Açılışı defalarca ertelenen Berlin Havalimanı böylece uçak yüzü görmeden otomobillere park yeri oldu. Dizel skandalı nedeniyle trafiğe çıkma izni olmayan 8 bin Volkswagen marka otomobil, havaalanına depolandı. Özel güvenlik tarafından korunan parklarda otomobillerin ne kadar kalacağı ise açıklanmadı.