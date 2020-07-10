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Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...

Yıllardır sahibi olmak isteyen bir adam, uzun zaman boyunca araba için para biriktirdi. Kafasında Mercedes otomobil satın alma planı vardı. Çevresinden biraz da borç alarak, bütçesine uygun Mercedes'i aramaya başladı. Sonunda istediği modeli buldu. En başta sevinçten ve heyecandan dolayı arabada olan garipliği fark etmedi. Ancak neler olduğunu anladığında ise her şey için geç kalmıştı. İşte sosyal medyaya damga vuran ilginç dolandırıcılık olayı...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 17:52
Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...

Sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri Hindistan'da satılan Mercedes araç oldu. Hindistanlı bir kişi yıllar boyunca Mercedes araba sahibi olmak istedi ve sonunda hayallerine kavuştu. Fakat Mercedes diye aldığı araç başka bir çıktı.

Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...

Polisler bile daha önce böyle olayla karşılaşmadıklarını söyledi.

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Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...

Olay sosyal medyayı salladı.

Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...

Sahte Mercedes'in fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Polis aracı satan adamın peşine düştü.

Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...
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Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...

MERCEDES YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Ağır bir kazaya karışan Mercedes marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

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