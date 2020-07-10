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Hayalindeki araba hayatının kabusu oldu! Ne aldı bakın ne çıktı...
Yıllardır otomobil sahibi olmak isteyen bir adam, uzun zaman boyunca araba için para biriktirdi. Kafasında Mercedes otomobil satın alma planı vardı. Çevresinden biraz da borç alarak, bütçesine uygun Mercedes'i aramaya başladı. Sonunda istediği modeli buldu. En başta sevinçten ve heyecandan dolayı arabada olan garipliği fark etmedi. Ancak neler olduğunu anladığında ise her şey için geç kalmıştı. İşte sosyal medyaya damga vuran ilginç dolandırıcılık olayı...
Giriş Tarihi: 10.07.2020
17:48
Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
17:52
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