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Hayallerindeki kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar

Lüks spor otomobiller birçok kişinin hayalini süslüyor, ancak böyle araçların fiyatı herkese hitap etmiyor. Ekonomik açıdan istediği spor otomobili alamayan bazı kişiler ise hayallerine farklı bir yoldan ulaşıyor. Sahibi olduğu arabayı ya da hurdaya çıkmış bir aracı, hayalindeki spor otomobile dönüştürüyor. Bu konuda yapılmış birçok başarılı proje var. Ancak söz konusu tüm çalışmaların sonucu hep iyi olmuyor. Oldukça kötü sonuçlananlar da var. İşte dünyanın en kötü taklit arabaları...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 13:52
Hayallerindeki otomobil kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar

Kendi aracı veya eskimiş hurdaya çıkmış bir araç üstünde değişiklikler yaparak, hayalindeki spor otomobile kavuşmak için çalışmalar yapan insanların projelerine internette, televizyonda veya başka bir yerde denk gelmişsinizdir. Birçok örneği var. Tabii ki bu tür projeler oldukça emek ve zaman istiyor. Tabii ki işin bir de ekonomik boyutu da var. Bu tarz projeler senelerce sürebiliyor. Muhteşem sonuçlanan birçok çalışma var. Bir de madalyonun diğer tarafında kötü taklit araçlar yer alıyor.

Hayallerindeki otomobil kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar

Taklit otomobiller arasında Ferrari'den Lamborghini'ye, Mercedes'ten BMW'ye kadar birçok markanın aracına ait kötü taklitler var.

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Hayallerindeki otomobil kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar
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Hayallerindeki otomobil kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar
Hayallerindeki otomobil kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar
Hayallerindeki otomobil kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar
Hayallerindeki otomobil kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar
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