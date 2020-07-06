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Hayallerindeki otomobil kabusa dönüştü! İşte en kötü taklit arabalar
Lüks spor otomobiller birçok kişinin hayalini süslüyor, ancak böyle araçların fiyatı herkese hitap etmiyor. Ekonomik açıdan istediği spor otomobili alamayan bazı kişiler ise hayallerine farklı bir yoldan ulaşıyor. Sahibi olduğu arabayı ya da hurdaya çıkmış bir aracı, hayalindeki spor otomobile dönüştürüyor. Bu konuda yapılmış birçok başarılı proje var. Ancak söz konusu tüm çalışmaların sonucu hep iyi olmuyor. Oldukça kötü sonuçlananlar da var. İşte dünyanın en kötü taklit arabaları...
Giriş Tarihi: 06.07.2020
13:47
Güncelleme Tarihi: 06.07.2020
13:52
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